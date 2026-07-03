Incendi
Crema sense control un incendi a peu de les Gavarres a la Bisbal d'Empordà
La tramuntana multiplica els focus secundaris i obliga a ampliar el dispositiu dels Bombers, mentre els Agents Rurals apunten que el foc hauria començat per l’ús d’una radial
Eva Batlle
Un incendi de vegetació a la Bisbal d’Empordà, a peu de les Gavarres i a tocar de la carretera GI-660, ha obligat a mobilitzar aquest divendres al matí un ampli dispositiu dels Bombers de la Generalitat.
L’avís s’ha rebut a través del 112 cap a un quart de deu del matí i, inicialment, el dispositiu s’ha anat ampliant al llarg del matí. Segons les darreres dades, hi treballen 10 mitjans aeris i 35 dotacions terrestres, en una actuació "complicada" que continua condicionada pel vent i una gran quantitat dels focus secundaris que genera la tramuntana. Els Bombers també han sol·licitat el reforç d’avions amfibis tipus FOCA, uns aparells de gran capacitat que poden carregar aigua directament al mar o en embassaments per fer descàrregues sobre l’incendi.
La GI-660 ha quedat tallada per seguretat a causa de la presència de molt de fum a la zona.
El foc està empès pel vent i genera molts focus secundaris, fet que complica les tasques d’extinció. Els equips treballen per atacar tant l’incendi principal com aquests nous punts de foc, amb l’objectiu d’evitar noves propagacions i consolidar el perímetre afectat.
Actualment, la prioritat dels Bombers és el tercer terç del flanc esquerre de l’incendi, on treballen per evitar que el foc s’obri. El cos també ha sol·licitat el reforç d’avions amfibis tipus Foca per donar suport a les tasques d’extinció.
Segons dades provisionals dels Agents Rurals, l’incendi afecta una superfície d’unes 20 hectàrees de conreu. Les primeres investigacions apunten que la causa del foc hauria estat l’ús d’una radial.
Confinaments
La GI-660 està totalment tallada a causa de l’incendi entre els punts quilomètrics 1 i 12, en el tram comprès entre Calonge i la Bisbal d’Empordà, segons el Servei Català de Trànsit.
Protecció Civil ha enviat una nova alerta per ampliar l’ordre de confinament arran de l’incendi. També es demana el confinament de la població de les masies i cases de la zona sud del barri de Sant Pol, a lazona de Cruïlles..
Es manté també el confinament del barri de Sant Pol i de la casa de colònies Pou del Glaç. L’avís demana a la població que segueixi les indicacions de les autoritats, que tanqui portes i finestres i que no circuli per la zona. En cas d’emergència, cal trucar al 112.
Segons han informat els Bombers, hi ha una casa de colònies confinada per seguretat, amb 150 nens, que es troben tots bé.
Els equips d’emergència treballen per contenir les flames i evitar que el foc avanci en aquesta zona propera al massís de les Gavarres. El 112 ha rebut 90 trucades alertant d'aquest incendi de la Bisbal.
A la zona també hi ha els Mossos d'Esquadra, personal d'ADF, Policies Locals, Agents Rurals i SEM.
Arran de l’incendi, Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya, l’INFOCAT.
L’incendi també ha generat rebombori a les xarxes socials, on usuaris de diversos municipis propers a la Bisbal d’Empordà i també administracions de la zona han compartit imatges i comentaris sobre la columna de fum. Alguns veïns preguntaven d’on provenia el fum visible des de diferents punts del Baix Empordà, mentre que altres ja advertien de l’incendi i expressaven suport als equips d’emergència i als Bombers que treballen a la zona.
Perill molt alt d'incendi
La situació arriba en una jornada de risc d’incendi forestal. La Bisbal d’Empordà es troba aquest divendres en nivell 3 del Pla Alfa, dels Agents Rurals, per perill molt alt d'incendi, que comporta la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades.
Amb aquest nivell activat, queden prohibides activitats com encendre foc en espais oberts, fer cremes de rostolls, restes de poda o restes silvícoles, utilitzar material pirotècnic, llençar objectes en combustió o fer servir bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. També es restringeix l’ús de maquinària que pugui generar espurnes o descàrregues elèctriques en zones forestals i rurals properes.
Els Agents Rurals fan vigilància específica del compliment d’aquestes restriccions i investiguen les causes del foc actiu, mentre que els equips d’emergència treballen per contenir les flames i evitar que el foc avanci en aquesta zona propera al massís de les Gavarres.
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Via: Diari de Girona
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