Detenen un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso de Barcelona
La investigació continua oberta i està sota secret d’actuacions
ACN
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la nit d’aquest dijous. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d’actuacions.
Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir.
El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i l’intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una “acció directa” contra la víctima.
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