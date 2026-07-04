Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aliança CatalanaTour de França a BarcelonaCarrer GuimeràTerapeuta dels AndicSegona onada de calorMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

Detenen un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso de Barcelona

La investigació continua oberta i està sota secret d’actuacions

Un agent dels Mossos al Parc de la Pegaso

Un agent dels Mossos al Parc de la Pegaso / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la nit d’aquest dijous. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d’actuacions.

Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir.

Notícies relacionades

El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i l’intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una “acció directa” contra la víctima.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  2. L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
  3. La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
  4. Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar el barri de la Balconada i la residència l'Onada
  5. Pedro Martínez: 'El Madrid ha fet al València el mateix que el València va fer al Manresa, club al qual estimo molt
  6. L’Ajuntament adverteix que sancionarà més per passar de 30 km/h a Manresa
  7. Manresa nodreix Aliança Catalana a Vic
  8. La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada

Detenen un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso de Barcelona

Detenen un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso de Barcelona

Susanna Cuervas i Dolors Miró (D'Spart): «El més important d'un ofici és que es pugui transmetre i que la gent el faci perdurar»

Susanna Cuervas i Dolors Miró (D'Spart): «El més important d'un ofici és que es pugui transmetre i que la gent el faci perdurar»

Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social

Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social

El foc del Baix Empordà arriba a algunes urbanitzacions de Calonge i afecta una casa

El foc del Baix Empordà arriba a algunes urbanitzacions de Calonge i afecta una casa

Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix

Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix

Rehabilitació després d’un infart: els consells del cardiòleg José Abellán per recuperar el cor

Rehabilitació després d’un infart: els consells del cardiòleg José Abellán per recuperar el cor

Un concert amb peces inèdites rescatades d'arxius barcelonins obre el 15è FeMAP a la Seu d'Urgell

Un concert amb peces inèdites rescatades d'arxius barcelonins obre el 15è FeMAP a la Seu d'Urgell

Mariana Mazzucato: "La gent no s’hauria de matar a treballar fins als 70 anys i després morir-se"

Mariana Mazzucato: "La gent no s’hauria de matar a treballar fins als 70 anys i després morir-se"
Tracking Pixel Contents