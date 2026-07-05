Els veïns de Calonge afectats per l'incendi comencen a girar full: "Vam passar molta por i nervis"
Els propietaris de finques revisen els danys i comencen a reparar desperfectes
Aleix Freixas / Berta Artigas / ACN
Els veïns de la urbanització de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi. Asseguren que van passar "molta por i nervis" després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser "una experiència per recordar". Alguns expliquen que van remullar el jardí i la casa fins que els Bombers van demanar que entressin a casa. Anna Expósito explica que va veure com el foc cremava una palmera dels veïns i poc després va començar a prendre el seu jardí.
Una altra veïna, la Mònica, explica que s'ha quedat sense aigua i aquest diumenge espera que el lampista li arregli. Recorda l'episodi com una nit "molt impressionant i intensa", però agraeix la feina dels Bombers per evitar que es cremés la casa.
Mentre, el cap de la regió d’emergències de Girona dels Bombers, Jordi Martin, ha anunciat aquest diumenge que s'aixeca el confinament dels set municipis afectats per l'incendi de les Gavarres, així com les masies aïllades per sota de la C-66, principalment de Palafrugell i Mont-ras. Els desallotjats poden també tornar a casa. Són veïns, principalment, de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d’Aro i de les Cabanyes, de Calonge. Martin ha apuntat que es manté tancat l’accés al massís i que hi ha també talls puntuals a dintre del perímetre. Es podrà accedir de forma puntual amb supervisió dels Mossos d'Esquadra. El foc ha afectat unes 2.200 hectàrees.
El cap de la Regió d'Emergències ha explicat que quan ha despuntat el dia, i a mesura que els mitjans aeris s'han tornat a enlairar per participar en les tasques d'extinció de l'incendi, en paral·lel els Bombers han dut a terme un "primer vol de supervisió" del perímetre del foc. "Podem confirmar que s'ha avançat a bon ritme i que tenim tot el perímetre estabilitzat", ha dit Jordi Martin.
Per això, els Bombers han decidit aixecar tant el confinament com els desallotjaments vigents des de divendres; mantenint restriccions, això sí, a l'àrea cremada. El cap de la Regió d'Emergències ha explicat que, a banda dels set municipis confinats, això també permet que els veïns de les urbanitzacions de Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro, i "aquelles edificacions puntuals" de Cabanyes de Calonge, puguin tornar a casa seva.
Pel que fa als habitatges que es troben dins el perímetre del foc, Jordi Martin ha subratllat que en aquest cas, es permetran "accessos puntuals" amb l'acompanyament dels Mossos d'Esquadra. El cap de la Regió d'Emergències ha dit que es manté tancat l'accés al massís, i fet una crida a la població per evitar que accedeixin al perímetre del foc de les Gavarres.
"Avui tornarà a ser un dia clau, amb intensitat de calor i entrada de marinada a partir del migdia", ha afirmat Martin, dient que l'objectiu dels Bombers és que "al llarg de les pròximes hores" es pugui fer el pas cap a un "incendi controlat".
En paral·lel, els Bombers també han activat el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) per acabar de valorar quantes edificacions i habitatges hi ha afectats "tant a l'interior com en tot el perímetre de l'incendi". Fins ara, es té constància que el foc ha afectat setze cases -vuit de les quals, al 100%- i algunes construccions industrials.
Uns 500 efectius
A les tasques d'extinció de l'incendi de les Gavarres hi participen més de 400 efectius dels Bombers de la Generalitat i un centenar de militars de l'UME. "En paral·lel, continuem actuant amb contundència amb els nostres mitjans aeris", ha precisat el cap de la Regió d'Emergències de Girona. De moment, Jordi Martin ha explicat que aquests efectius es mantindran al foc de les Gavarres; també, tenint en compte que si es declarés un nou foc, caldria redistribuir efectius.
Els Agents Rurals, que tenen diverses patrulles desplegades a la zona, quantifiquen l'afectació del foc en 2.200 hectàrees.
La decisió s'ha anunciat després que aquest matí els comandaments de Bombers es reunissin amb els alcaldes dels municipis afectats i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al pavelló de la Bisbal. A la sortida, l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, ha avançat la notícia del desconfinament.
Via: Diari de Girona
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