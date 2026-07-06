Destrossa el crani a la seva companya de pis: "Vaig perdre el control. Amb una mà l'asfixiava i amb l'altra la colpejava"
Els policies que van ajudar la víctima van declarar davant el tribunal que la dona "tenia fractures cranials greus i poques possibilitats de sortir-ne viva"
Jorge García
El Luis va trucar a la policia la nit del 20 de febrer del 2024. Va dir que acabava de donar «una pallissa» a una dona de 50 anys. Era la seva companya de pis, la María, de la mateixa edat. Tots dos convivien en un pis de Carabanchel, a Madrid. Quan els agents van arribar a l’habitatge, van veure la dona «estesa a terra amb fractures cranials greus i poques possibilitats de sortir-ne viva», segons van declarar en el judici celebrat a l’Audiència Provincial de Madrid. La Fiscalia acusa el Luis d’intent d’homicidi i demana per a ell 14 anys de presó.
Els policies que van auxiliar la dona i van detenir el seu company de pis van assegurar davant el tribunal que l’home «mostrava una tranquil·litat total, cooperava i va reconèixer des del primer moment que ell era el responsable de les lesions». Un dels agents va afegir que la víctima «tenia el cap desfigurat, els llavis inflats i la mandíbula trencada. Perdia la consciència i li costava molt respirar».
No eren parella
L’acusat va declarar que havia conegut la María, la víctima, a través de les xarxes socials. Que havien fet amistat perquè «coincidien passejant els gossos pel barri». La dona li va oferir llogar-li una habitació de casa seva a canvi de 400 euros mensuals i ell va acceptar. No tenien, va aclarir, cap relació de parella.
Van anar guanyant confiança i l’home assegura que li va explicar els seus problemes amb la custòdia de la seva filla. Segons va declarar l’acusat en el judici, «només podia veure la seva filla, de deu anys, quatre hores al dia pels problemes legals» que tenia amb la seva exdona. La seva companya de pis li va dir que era advocada i que podia ajudar-lo amb aquest tema. Segons la versió de l’agressor, aleshores li va pagar 1.700 euros pels seus serveis legals.
«No era advocada»
Al cap de poc temps, l’home assegura que veia que «les gestions com a advocada no avançaven, però ella insistia que tot anava bé». Va afirmar en el judici que va descobrir poc després que ella «no era advocada i que no ho havia estat mai». Per això, va decidir denunciar-la per estafa. Tot i això, tots dos continuaven vivint junts.
La versió de l’agressor és que el 20 de febrer del 2024, la María va entrar a la seva habitació «amenaçant-me amb un ganivet perquè retirés la denúncia». També va assegurar que la dona li va dir que «trucaria al 016 dient que jo era un maltractador perquè em traguessin la custòdia de la meva filla».
«A terra»
«Quan va mencionar la meva filla, vaig perdre el control durant uns segons i vaig colpejar la María amb les mans i amb les cames: a la cara i al cos. Amb una mà l’asfixiava i amb l’altra la colpejava, fins i tot quan ella ja era a terra», va declarar l’acusat.
En defensa seva, l’home va indicar que no havia volgut fer mal a la dona. Que havia tingut la «reacció pròpia de sentir-se estafat i sense ni un duro». Davant el tribunal, va confessar el delicte del qual està acusat, però va explicar que «no considero en cap moment que sigui un assassí». El judici ha quedat vist per a sentència.
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