Els Bombers descarten per ara controlar l'incendi de la Bisbal, que pateix algunes revifades i té punts calents
Un dels repunts s'ha produït fora del perímetre, molt a prop de Mas Ambròs
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ACN
La Bisbal d'Empordà
Els Bombers de la Generalitat descarten per ara donar per controlat l'incendi de la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. La sotsinspectora dels Bombers, Mari Muñoz, ha explicat que durant la nit s'han produït algunes revifades, una fora del perímetre, molt a prop de la zona de Mas Ambròs, que "de seguida s'ha pogut controlar".
Amb tot, ha insistit que hi ha punts calents i ha explicat que els preocupa especialment el flanc dret, i la situació d'onada de calor i d'entrada de marinades. Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial -el foc ha arribat a l'exterior però no a l'interior-, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes.
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