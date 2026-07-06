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Els Bombers descarten per ara controlar l'incendi de la Bisbal, que pateix algunes revifades i té punts calents

Un dels repunts s'ha produït fora del perímetre, molt a prop de Mas Ambròs

Imatge aèria de la zona de l'incendi de la Bisbal

Imatge aèria de la zona de l'incendi de la Bisbal / ACN

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ACN

La Bisbal d'Empordà

Els Bombers de la Generalitat descarten per ara donar per controlat l'incendi de la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. La sotsinspectora dels Bombers, Mari Muñoz, ha explicat que durant la nit s'han produït algunes revifades, una fora del perímetre, molt a prop de la zona de Mas Ambròs, que "de seguida s'ha pogut controlar".

Amb tot, ha insistit que hi ha punts calents i ha explicat que els preocupa especialment el flanc dret, i la situació d'onada de calor i d'entrada de marinades. Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial -el foc ha arribat a l'exterior però no a l'interior-, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes.

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