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L'incendi de la Catalunya del Nord afecta 4.500 hectàrees

Les condicions meteorològiques per aquest dilluns seran "particularment desfavorables"

Un bomber francés camina al costat de l'incendi

Un bomber francés camina al costat de l'incendi / Matthieu Rondel/AFP/dpa / Europa Press

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ACN

Barcelona

L'incendi que crema a la Catalunya del Nord afecta una superfície de 4.500 hectàrees, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. Segons el balanç a la fi de la jornada de diumenge, les condicions meteorològiques continuen sent "particularment desfavorables" i el foc és "molt virulent". Les tasques se centren principalment en les zones d'Illa, Rodes i Bouleternère, amb l'objectiu de protegir a la població i a les àrees habitades. A les 21.30 hores d'aquest diumenge es va enviar un missatge FR-Alert per instar els habitants de 26 municipis a evacuar-se. Segons aquest balanç, cinc persones han resultat ferides lleus.

En les tasques d'extinció treballen gairebé 700 bombers, amb 200 vehicles, a banda de mitjans aeris que van suspendre la seva activitat amb l'arribada de la nit. També s'han mobilitzat 45 militars per donar suport a les tasques d'evacuació i seguretat. Per als ciutadans evacuats, s'han decretat dos punts d'acollida a Tuïr i Cànoes.

Les carreteres RD66 -entre Vinçà i Illa-, l'RD2, RD13, RD17, RD38 i RD916 es mantenen tallades. A més, hi ha uns 580 habitatges sense electricitat, principalment a les zones de Trevillac, Tarerach i Montalba-le-Chateau. Les autoritats han alertat que el risc d'incendi continuarà set particularment elevat aquest dilluns, arribant a un nivell excepcional a la zona d'Aspres.

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El foc es va originar dissabte al vespre al massís forestal entre Trevillac i Tarerac, i s'ha dirigit ràpidament en les últimes hores direcció est cap a Montalbà del Castell i Illa. A causa de l'incendi, la tercera etapa del Tour de França, que anirà de Granollers als Angles, es desenvoluparà sense públic en el tram final, amb l’objectiu de permetre la mobilització màxima dels mitjans d'emergència.

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