Deu anys de la violació de 'La Manada'; el cas que va desencadenar un tsunami contra la violència sexual a Espanya
Els cinc violadors van ser condemnats a 15 anys de presó pel Tribunal Suprem i, com a molt aviat, no sortiran fins al 2031
Roberto Bécares
El 'cas de La Manada', la brutal violació en grup d'una jove de 18 anys durant les festes dels Sanfermins que va derivar en manifestacions arreu del país al crit de «jo sí que et crec», va canviar la manera de tractar els casos de violència sexual a Espanya i va servir de base per a la llei del «només sí és sí», anomenada Llei de garantia integral de la llibertat sexual, compleix deu anys.
La jove va patir una violació múltiple en un portal la matinada del 7 de juliol per part de cinc homes d'entre 26 i 29 anys que s'autodenominaven 'La Manada'. Entre ells hi havia un guàrdia civil i un militar membre de la Unitat Militar d'Emergències (UME), i tres d'ells tenien diversos antecedents penals.
Una sentència del Tribunal Suprem, en un dels judicis més mediàtics que hi ha hagut al nostre país, els va condemnar a 15 anys de presó, després d'un llarg i complex recorregut judicial. Actualment, tots cinc compleixen condemna a la presó.
En llibertat, el 2031
Antonio Manuel Guerrero compleix la condemna en un centre penitenciari andalús. És l'únic que té una pena superior pel robatori del telèfon mòbil de la víctima: 16 anys (15 per la violació i un any addicional pel robatori). Previsiblement no complirà la condemna fins, com a mínim, al voltant del 2031, si obté algun tipus de benefici penitenciari.
En el cas d'Ángel Boza, José Ángel Prenda i Jesús Escudero, les seves condemnes van quedar fixades en 14 anys de presó després de les revisions derivades, paradoxalment, de l'aplicació de la llei del «només sí és sí» per part de l'Audiència de Navarra. Tots tres continuen complint condemna en diferents presons espanyoles i romanen classificats en segon grau.
Alfonso Jesús Cabezuelo també compleix la mateixa condemna de 15 anys, ja que va renunciar a sol·licitar la rebaixa a 14. És l'únic que ha gaudit de permisos penitenciaris ordinaris gràcies a la seva evolució penitenciària.
Sobre la víctima, se'n sap ben poca cosa, ja que va voler allunyar-se del focus mediàtic des del principi i continua mantenint-se en l'anonimat.
El consentiment, clau
Coincidint amb aquest desè aniversari, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha afirmat que «el consentiment és la peça essencial per entendre unes relacions sexuals lliures i igualitàries».
En un vídeo sobre els deu anys de la mobilització feminista del moviment «Jo sí que et crec», durant unes jornades recents organitzades per l'Institut de la Dona, Redondo va recordar que la jove va ser «brutalment agredida, violada» i que aquell cas va marcar «un abans i un després» en la manera d'entendre les violacions a Espanya, tot i que va assegurar que «queda moltíssim per fer».
«Es va canviar la cultura de la violació per la del consentiment», va precisar Redondo, que també va alertar sobre els desafiaments de les xarxes socials, la IA i algunes plataformes que reprodueixen «vells masclismes i abusos patriarcals» mitjançant noves eines. En aquest sentit, va reclamar una resposta «contundent», tant social com normativa, i va defensar avançar en educació afectivosexual i en polítiques públiques més eficaces per garantir la igualtat real i efectiva.
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