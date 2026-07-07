Els Andic ja han pagat a l'Agència Tributària catalana els impostos associats a l'herència del fundador de Mango
Els fills del multimilionari també han saldat el seu acord amb la vídua d'Isak Andic, que implica transferir-li 27 milions d'euros, uns 20 més del que indicava el testament
Paula Clemente
El gruix de l'herència d'Isak Andic ja està repartit. Si més no, els principals receptors de la seva fortuna ja han abonat a l'Agència Tributària de Catalunya el que correspon del pertinent impost de successions i donacions, segons ha publicat El Confidencial i ha pogut confirmar El Periódico, del grup editorial de Regió7. Això se sumaria als aproximadament 20 milions d'euros de més que han transferit a la vídua de l'empresari multimilionari, mort fa un any i mig després de caure per un barranc, un succés pel qual està acusat el seu primogènit, Jonathan Andic.
En el seu testament, el fundador de Mango manifestava que volia que els seus tres fills es repartissin la seva fortuna a parts iguals i que, paral·lelament, llegava una quantitat concreta a diversos dels seus éssers estimats. Entre ells hi figurava la seva parella del moment, la golfista Estefania Knuth, amb qui mantenia una relació sentimental des de feia uns anys.
Andic va deixar escrit que volia llegar-li 5 milions d'euros, una quantitat que ella va considerar petita i que la va portar a discutir amb els fills d'ell, Jonathan, Judith i Sarah, als quals reclamava que li paguessin un mínim de 50 milions d'euros. Les tensions van arribar a tal punt que van haver de deixar l'assumpte en mans de la justícia, tot i que finalment van assolir un acord amistós pel qual els hereus Andic li abonarien 27 milions d'euros. Aquesta transferència s'ha fet efectiva durant aquestes darreres setmanes, segons les fonts properes a la família consultades.
La causa judicial contra el fill
El patrimoni d'Isak Andic és una de les peces centrals del cas judicial en què s'ha convertit la mort del fundador de Mango. El seu fill gran era amb ell el dia que va morir, i diverses incongruències en les seves primeres declaracions, així com els desacords que havia tingut amb el seu pare al llarg dels anys, van portar els Mossos d'Esquadra a pensar que Andic fill podia tenir alguna cosa a veure amb el cas.
La jutgessa que instrueix el cas el va acabar acusant d'homicidi, un cop els agents de la policia catalana li van lliurar les seves proves: entre elles, evidències que Jonathan Andic tenia una relació complicada amb els diners, a més de amb el seu pare; que li havia arribat a demanar l'herència en vida; o que havia descobert pocs mesos abans de l'accident que el seu pare pretenia constituir una fundació a càrrec dels beneficis de Mango, fet que presumptament amenaçava de reduir el patrimoni que deixaria als seus.
Tanmateix, les germanes de Jonathan (que defensen aferrissadament la innocència de l'esmentat) van negar en la seva declaració davant la jutgessa que hi hagués discrepàncies amb l'herència, puntualitzant que l'empresari actualitzava el seu testament un cop l'any per adaptar-lo si un dels fills rebia una donació en vida. També van assegurar que tots estaven d'acord amb la idea del magnat de crear una fundació.
Via: El Periódico
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