Pamplona
Mor un home per una aturada cardiorespiratòria el primer dia dels Santfermins
Va passar dilluns en un bar del carrer Estafeta
EFE
Un home de 72 anys va morir després de patir una aturada cardiorespiratòria dilluns, en la primera jornada dels Santfermins, en un bar del carrer Estafeta, segons ha informat aquest dimarts DYA Navarra. DYA Navarra ha precisat a EFE que el succés va tenir lloc a la tarda-vespre de dilluns.
En total, 130 persones van ser ateses per DYA Navarra en la primera jornada dels Santfermins, de les quals 35 han estat traslladades en les ambulàncies de DYA Navarra a centres hospitalaris. Destaca l’atenció de 45 persones amb diferents ferides i traumatismes ateses al punt de primera atenció instal·lat com cada any a la plaça de la Diputació, 11 intoxicacions etíliques i 4 per cremades.
A més, els professionals de DYA Navarra han atès «in situ» en les últimes hores un total de 22 persones amb altres patologies, 5 per malaltia i 8 per a una revisió posterior.
D’altra banda, en el primer encierro dels Santfermins, DYA Navarra ha atès 7 corredors, inclòs l’estatunidenc de 61 anys traslladat a l’Hospital Universitario de Navarra amb un traumatisme cranioencefàlic lleu. Entre els ferits atesos, quatre han requerit assistència per caigudes, un corredor per una trepitjada al tram d’Estafeta i un altre corredor amb una contractura muscular.