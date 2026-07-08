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Els llamps d'una tempesta seca provoquen incendis a l'Alt Urgell, el Solsonès i la Cerdanya

Entre Bassella i Castellar de la Ribera hi havia almenys cinc columnes de fum

L'incendi de llamp a Oliana, a l'Alt Urgell

L'incendi de llamp a Oliana, a l'Alt Urgell / Marc Codinas

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Jordi Torres Cusidó

ACN

Manresa

Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir en cinc focs entre Bassella a l'Alt Urgell i Castellar de la Ribera al Solsonès. Segons explica el cos haurien començat cap a 2/4 de 8 del vespre provocats per llamps d'una tempesta seca. Van ser incendis de baixa intensitat i les 15 dotacions terrestres i dues aèries que es van mobilitzar els van donar per controlats a 2/4 de 10 de la nit.

Un dels focus més rellevant va ser el de Bassella. El vent empenyia el cap de les flames en direcció a la carretera C-14, cosa que ha permès prioritzar el flanc dret, que presentava potencial, indiquen els Bombers.

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Aquest dimecres al matí, s'ha generat un altre foc per un llamp, però aquesta vegada a la Cerdanya. L'incendi s'ha iniciat a les 8.14 hores i les quatre dotacions dels Bombers que hi han treballat l'han extingit a les 10.44 hores. Es calcula que aquest últim només hauria cremat 10 metres quadrats.

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