Mor ofegada una nena de sis anys en una piscina a Balaguer
La víctima ha estat atesa pels serveis de socorrisme de les instal·lacions
ACN
Una nena de sis anys va morir ofegada aquest dilluns a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera, segons han explicat fonts municipals. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'accident poc abans de les vuit del vespre. La víctima ha estat atesa pels serveis de socorrisme del complex esportiu, però malgrat els seus esforços no s'ha pogut fer res per salvar la vida de la menor. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat tres ambulàncies i un equip de psicòlegs. Segons ha indicat Protecció civil, es tracta de la quarta víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny i el primer ofegament mortal en una piscina de la província de Lleida.
A banda, una vintena de persones han resultat ferides en ofegaments en piscines de Catalunya des del 15 de juny, la majoria infants. Durant la campanya de bany del 2025 (15 juny – 15 setembre) es van registrar quatre ofegaments mortals a les piscines catalanes, la mateixa xifra que s’ha produït en les primeres tres setmanes de campanya d’enguany.
Des de Protecció Civil de la Generalitat es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida.
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