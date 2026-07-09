Evacuades unes 40 persones per un incendi en un edifici en construcció ple de brossa a l'Hospitalet de Llobregat
El SEM va atendre deu afectats lleus
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ACN
Barcelona
Els Bombers de la Generalitat han evacuat aquesta matinada unes 40 persones per l'incendi d'un edifici en construcció al carrer Aprestadora de l'Hospitalet de Llobregat. L'avís es va rebre a les 3.48, i els bombers es van trobar piles de material i brossa. El SEM va activar nou ambulàncies i va atendre deu persones afectades, totes de caràcter lleu: 5 van ser donades d'alta al lloc i cinc més traslladades als CUAP Pura Fernández i Cornellà. Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar set dotacions que van rebre el suport també dels Bombers de Barcelona.
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