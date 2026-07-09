Successos
Dos detinguts per robar una cadena d’or al metro de la L1 i fugir per les vies de l’estació d’Espanya
Els Mossos asseguren que els robatoris violents en aquest transport han baixat un 46%
Germán González
Hi ha lladres especialitzats a cometre robatoris al transport públic que sempre «treballen» a la mateixa zona. En aquest cas, la Línia 1 del metro de Barcelona. Per això, tot i que no se’ls pugui detenir en un primer moment, els agents en tenen prou d’identificar-los i esperar que tornin a aparèixer per les estacions del metro per detenir-los.
És el que va passar el passat 26 de juny, quan agents de l’Àrea Regional de Transports Urbans (ARTU) de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona dels Mossos d’Esquadra van detenir al vestíbul de l’estació Universitat de la línia 1 del metro de Barcelona dos homes de 23 i 25 anys com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.
Els acusen d’arrencar-li la cadena d’or a un home i sortir corrents. L’assalt va tenir lloc el 22 de juny a l’estació d’Espanya de la L1. Després del robatori, un dels sospitosos va fugir per les vies en direcció a l’estació d’Hostafrancs, per on finalment va sortir. A conseqüència de la seva acció temerària es va aturar la circulació del metro.
Els agents van identificar els sospitosos gràcies a les càmeres de seguretat que hi ha al metro, però els lladres van poder escapar. Uns dies més tard, una patrulla els va localitzar i els van poder detenir. Els sospitosos, que acumulen quatre antecedents policials per fets similars, van passar a disposició judicial el 28 de juny.
Els Mossos asseguren que els delictes al metro han baixat un 38% entre els mesos de gener i maig, respecte al mateix període de l’any passat. A més, afegeixen que el descens dels robatoris violents al metro ha superat el 46%, concretament.
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