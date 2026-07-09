Col·laboració ciutadana
Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre
La investigació fins ara no ha permès saber la identitat de la difunta
Germán González
El passat 3 de juny va aparèixer el cadàver d'una dona flotant al riu Segre al seu pas per la zona dels Instituts de Lleida. Els bombers van retirar el cos de l'aigua i els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació. Els agents van determinar que la mort es va produir el mateix dia de la troballa del cos, però no van poder identificar la dona, ja que no portava cap document a sobre.
Tampoc no han pogut saber qui és després de revisar durant setmanes les llistes de persones desaparegudes. Per això, els Mossos han elaborat amb IA una imatge de la dona trobada morta i l'han difosa per les xarxes socials. L'objectiu és poder identificar-la. La difunta ha estat recreada amb la roba que portava quan la van treure del riu: una camisa llarga rosa, malles blaves per sota del genoll i sabatilles esportives negres.
La policia fa una crida a la ciutadania perquè aporti qualsevol informació que pugui ajudar a determinar-ne la identitat. Per fer-ho, demanen col·laboració i han habilitat un telèfon i un correu perquè contacti alguna persona si la reconeix: 973 700 050, ext. 65106 i itpg7979@mossos.cat
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