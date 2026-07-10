El Govern admet que va "tard" en la gestió forestal, però ratifica la seva estratègia en la prevenció d'incendis
En el cas del foc del Pla de Manlleu, calculen que sense les vinyes tenia un potencial de propagació de 10.000 hectàrees
ACN
El Govern admet que va "tard" en la gestió forestal vinculada a la prevenció d'incendis, però ratifica la seva estratègia a l'hora d'evitar els focs. En el cas del Pla de Manlleu, que els Bombers han controlat aquest divendres i que ha afectat una superfície aproximada de 89 hectàrees, calculen que sense les vinyes les flames tenien un potencial de propagació de 10.000 hectàrees. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha defensat que "no hi pot haver ni un ajuntament" sense un pla de prevenció d'incendis i ha recordat que "és obligatori per llei" executar les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions, zones estretes d'un mínim de 25 metres que actuen com a tallafocs, que volen "accelerar".
"L'estratègia que està desenvolupant i que ha planificat per als pròxims anys per prevenir incendis forestals a Catalunya funciona i funcionarà", ha asseverat el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, aquest divendres en una trobada amb mitjans a Barcelona. "Pel que hem vist aquestes últimes setmanes, funciona i és la que cal seguir", ha afegit.
Segons ha detallat, aquesta estratègia ha permès que en l'incendi de les Gavarres, el més important fins al moment amb més de 2.000 hectàrees afectades, els Bombers poguessin "atacar" el flanc dret i que no s'obrís afectant més superfície. "És una catàstrofe important, però evidentment res a veure amb el que podria haver estat", ha dit.
En la mateixa línia s'ha expressat la directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, Tamara Garcia, que ha assegurat que les llaurades i les vinyes van permetre al cos de Bombers "controlar" el perímetre del foc i evitar que saltés de massís a massís.
En l'incendi de Sant Andreu de la Barca de diumenge passat, els Bombers han assegurat que el fet que el bosc estigués gestionat va suposar que el foc es quedés dins de la capacitat d'extinció. Sense gestió, creuen que hauria sembrat focus secundaris a l'interior del nucli urbà, alhora que hauria saltat al sud de la torrentera, donant-li opció a créixer fins a les 160 hectàrees i arribant a impactar una línia de cases de 3.500 metres.
Sota aquests supòsits, la demanda de recursos per protegir la zona urbana s'hauria multiplicat per 10 o més i els Bombers no haguéssin pogut atendre a la simultaneïtat de serveis que hi havia la tarda del 5 de juliol, quan hi havia focs també a Capellades, Piera, Gisclareny i Tivissa.
Estat de l'estratègia de gestió forestal i prevenció d'incendis
El Govern ha exposat aquest divendres, després d'una setmana amb diversos incendis simultanis a Catalunya, l'estat de la seva estratègia de gestió forestal per prevenir focs. Es tracta d'una estratègia a tres nivells, que posa el focus en les franges de protecció, els perímetres de protecció prioritària i els eixos de contenció.
Pel que fa a les franges de protecció, que han recordat que la seva execució i manteniment és competència i obligació legal dels propietaris i dels ajuntaments, s'orienten a protegir els nuclis habitats. El Govern té una línia d'ajuts de 15 milions d'euros a l'any i preveu que el 2027 estiguin executades 3.000 hectàrees de franges.
En relació amb els perímetres de protecció prioritària, extensions de territori amb alt risc d'incendi, el Govern vol "consolidar" els 34 que té delimitats a Catalunya.
Sobre els eixos de contenció, que van presentar el maig passat, han detallat que del total de 2.300 hectàrees autoritzades se n'han licitat un 36,4% per valor de 3,7 milions d'euros. Hi ha obres en execució als eixos Girona – Celrà, Rasquera – Perelló i Martorell – Santa Coloma de Cervelló que ara estan aturades "temporalment" per l'alt risc d'incendi.
Segons els càlculs que ha exposat aquest divendres el Departament d'Agricultura, entre el 2018 i el 2026 a Catalunya s'han retirat 23.000 metres quadrats de fusta de pi a Catalunya, que s'ha aprofitat per fer llenya per al consum local o industrial. Minguell ha opinat que es tracta d'una xifra elevada, que ha permès "canviar radicalment" el sotabosc.
En la gestió forestal, Minguell també ha remarcat que és "fonamental" que arribi també "des del propi territori". "Això vol dir implicant pagesia, propietaris forestals, silvicultors, empreses de treballs forestals, ajuntaments, consorcis... tota l'administració alineada cap a un projecte clar", ha dit.
Agricultura ha indicat que des de principis de 2026 a Catalunya s'han cremat unes 3.544 hectàrees. Catalunya té més de 2 milions d'hectàrees de superfície forestal, de la qual més d'un milió és arbrada.
Ordeig demana als ajuntaments que tinguin plans de prevenció d'incendis
Des d'Hostalnou de Bianya, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha coincidit a dir que Catalunya va "tard" en la prevenció d’incendis arreu del país i ha recordat que els ajuntaments han d’elaborar un pla de protecció i els pobles i urbanitzacions executar franges de protecció. “No hi pot haver ni un ajuntament sense el pla de prevenció d’incendis i no hi pot haver construccions sense franja de protecció. Hem multiplicat per 10 els ajuts”, ha apuntat en una atenció a mitjans abans de visitar l’empresa Zoetis Manufacturing.
El conseller ha agraït la “feina extraordinària” dels Bombers i altres servidors públics en “les setmanes més complicades en moltes dècades” i ha destacat que s’ha donat una “resposta ràpida, coordinada, extraordinària”. “Només tenim paraules d’agraïment per les persones que s’han jugat la vida”, ha dit. Ordeig ha recordat que l’onada de calor continua i la setmana que ve les temperatures seran extremes. “Demanem, si us plau, evitar activitats de risc”, ha dit.
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- Amagat un nou tresor de 1.500 euros, ara a Sant Vicenç de Castellet
- El tancament dels tres quioscos del Passeig Pere III genera un debat sobre el seu futur
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- L'incendi de Navarcles ha cremat 53 hectàrees i deixa destrosses importants en una empresa de reciclatge d'Artés