Moren almenys 11 persones en l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria
Les víctimes van ser sorpreses a l'interior de vehicles en una pedania de Bédar
Almenys 11 persones han mort en l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dijous en un paratge del municipi de Los Gallardos (Almeria), segons ha informat el 112 d'Andalusia, elevant així el balanç anterior, que situava en sis el nombre de víctimes mortals produïdes en una pedania de Bédar, algunes de les quals han estat trobades a l'interior dels seus vehicles. Tot i que el 112 havia informat inicialment d'una dotzena de víctimes mortals, la Junta d'Andalusia ha rebaixat aquest divendres al matí la xifra a 11 persones mortes.
El conseller de Sanitat, Presidència i Emergències, Antonio Sanz, ha assenyalat que es tracta de l'incendi «amb les conseqüències més greus fins ara» a la regió, i l'ha qualificat de «tragèdia sense precedents». Tot seguit, ha reiterat el seu condol per la mort d'aquestes persones i ha traslladat el condol de la Junta d'Andalusia a les seves famílies i persones properes.
«El dolor és immens. Andalusia està de dol i el nostre cor és amb Almeria i amb totes les persones afectades», ha declarat el conseller, segons una nota de premsa del Govern andalús.
Ratxes de vent
Davant l'evolució de l'incendi, s'ha elevat el nivell a fase d'emergència, situació operativa 2. Així ho ha indicat Sanz en un missatge publicat a X, recollit per Europa Press, en què ha detallat que ja treballen en les tasques d'extinció un total de 150 efectius del Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia (Infoca), amb el suport de cinc vehicles autobomba.
El centre coordinador d'emergències també ha activat el Centre Operatiu Provincial (COP) d'Infoca, els bombers, la Guàrdia Civil, la Unitat de la Policia Nacional adscrita a la comunitat autònoma, el Grup d'Emergències d'Andalusia (GREA) i l'empresa subministradora d'energia.
A aquests efectius s'hi afegiran membres del Segon Batalló d'Intervenció de la Unitat Militar d'Emergències (UME), que ja han sortit de la base de Morón en direcció a Almeria.
Infoca ha indicat que les ratxes de vent arriben fins als 70 quilòmetres per hora, fet que dificulta les tasques d'extinció, ja que, a més, es tracta d'una zona d'espartars especialment seca.
Sanz ha demanat la màxima prudència a la població, que eviti la zona de l'incendi i que segueixi les indicacions dels serveis d'emergència.
Per la seva banda, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, també ha destacat la «complexitat» de l'incendi. «Estem preocupats i molt pendents de l'evolució. Màxima cautela durant tota la nit, si us plau», ha escrit a les seves xarxes socials.
Evacuacions
En aquests moments continuen evacuats els veïns de la barriada d'Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos i La Serena, així com els habitatges del Pinar de la localitat propera de Bédar, on una dona ha resultat ferida amb cremades i ha hagut de ser evacuada a l'Hospital de Torrecárdenas.
A més, una altra persona ha resultat ferida per intoxicació de fum i ha estat traslladada al mateix centre hospitalari, mentre que quatre persones més han estat ateses sobre el terreny per patologies respiratòries i cremades lleus.
Així mateix, durant la matinada d'aquest divendres s'ha decretat el confinament «preventiu» de la urbanització Montemayor, segons ha informat l'Agència d'Emergències d'Andalusia (EMA), que també ha recordat que el Grup d'Intervenció Psicològica en Emergències i Desastres (GIPED) ha habilitat un telèfon d'atenció i informació per als familiars de les persones afectades per l'incendi (677 904 624).
Pel que fa a la xarxa viària, continua tallada la carretera N-340A a les immediacions de l'incendi, després que s'hagi reobert al trànsit l'A-7, que havia estat tallada entre els punts quilomètrics 709 i 714, en sentit creixent, a causa de l'incendi.
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