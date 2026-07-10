Parlon alerta que la setmana vinent serà "sensible i delicada" pel que fa als incendis i demana màxima prudència
La consellera confirma que l'incendi de Gavà va començar per l'ús de petards per part d'uns nens
ACN
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha alertat que la situació serà "sensible i delicada" pel que fa als incendis la setmana vinent i ha demanat extremar la prudència. En declaracions a SERCat, ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya i ha lamentat que bona part els provoquen accions humanes que no tenen "mala intenció" però que acaben en aquests focs. De fet, ha confirmat que el foc de Gavà d'aquesta setmana va començar per l'ús de petards per part d'uns nens en una zona propera amb risc de cremar. Per això, ha insistit que cal evitar qualsevol acció humana que pugui portar a generar un foc.
Parlon ha explicat que tot i la "treva meteorològica" aquest divendres i dissabte, diumenge tornaran a pujar les temperatures i tornaran a coincidir amb baixa humitat i episodis de vent. Ha afirmat que aquests són factors que incideixen sobre la intensitat i la simultaneïtat de focs, com ha passat aquesta setmana, i per això ha alertat que el risc continuarà sent molt alt. "Ens hem de preparar per a una situació sensible i delicada com la que hem viscut aquests dies", ha afirmat.
D'altra banda, ha demanat seguir les recomanacions i els consells de l'autoritat, i ha defensat que si els Bombers determinen que el més segur és el confinament és el que s'ha de fer. En aquest sentit, ha insistit que encara que el ciutadà veig les flames a sobre, el que ha de fer és trucar al 112 perquè li diguin què ha de fer però mai iniciar una autoevacució.
Gestió forestal estructural
D'altra banda, ha afirmat que el Govern treballa en un model de gestió forestal estructural que s'adapti a les condicions actuals. Ha reconegut, però que aquest "no es pot fer d'un dia per l'altre" i que "necessita temps". Amb tot, ha insistit que s'està treballant en això, amb l'objectiu de gestionar els boscos i tenir un paisatge molt més resistent als incendis. Això passa per un paisatge "que no sigui continu" i amb correus i vinyes, ha mencionat.
En ser preguntada si s'haurien d'imposar sancions als privats que no gestionen els boscos, ha afirmat que "tot es pot valorar" però que en el que treballa ara el Govern és en aquesta política forestal estructural. De la mateixa manera, en ser preguntada per la possibilitat que s'hagin de fer evacuacions climàtiques, ha dit que en el futur es poden veure situacions en què no sigui el més adequat viure en una casa de fusta enmig de la muntanya o que s'hagi de marxar "en determinats períodes de l'any".
Sobre les condicions de treball dels bombers, ha afirmat que s'ha d'aconseguir que en tinguin les millors i ha declarat que en això està treballant el Govern. La previsió és obrir la negociació quan passi la temporada d'estiu i millorar el que es pugui tenint en compte el pressupost, ha explicat.
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