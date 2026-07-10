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Una reacció per la barreja de productes químics a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès deixa disset ferits
El núvol tòxic ha deixat quatre afectats greus, dos de les quals han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell
ACN
Una reacció produïda barreja de productes químics a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) ha deixat disset persones ferides, quatre de les quals en estat greu. Els bombers han rebut l'avís quan passaven dotze minuts de les dues de la tarda i han enviat sis dotacions. També s'han activat set ambulàncies per atendre els ferits: a banda dels quatre greus, dos dels quals han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell, la resta són tots lleus, segons ha informat el SEM. Inicialment s'ha valorat la possibilitat d'enviar un ES-Alert per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de la piscina.
L'alcaldessa ha confirmat, en aquest sentit, que no existien afectacions fora de la piscina. També s'ha valorat que no s'han produït trucades als 112 i que els bombers i efectius del SEM tampoc han percebut més afectacions més enllà de les detectades inicialment.
L'Ajuntament ha emès un avís a la població per la presència del núvol tòxic recomanant el tancament de portes i finestres, no sortir al carrer excepte en cas d'estricta necessitats i no apropar-se a la piscina municipal. La previsió municipal és que l'episodi s'allargui unes quatre hores.
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