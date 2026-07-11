Temporada de bany
Jornada negra a Espanya amb tres noves morts per ofegament aquest dissabte
Dues víctimes en platges de Cambrils i la Corunya i una altra en una piscina a Eivissa s’afegeixen als més de 200 morts per ofegament aquest estiu
L’Ángel, socorrista de platja, sobre com actuar davant un ofegament: els primers 3 minuts són crucials per salvar una vida
Eva Gutiérrez Vega
L’estiu ha començat marcat per les altes xifres d’ofegats a Espanya. En la tràgica jornada d’aquest dissabte, s’han sumat tres víctimes més a la llista de morts per ofegament aquest curs. Els tres morts se sumen a les ja més de 200 persones que han mort ofegades des de principis d’aquest any. El 2025, es van produir 472 morts per ofegament a Espanya, i el 2024, la xifra va ser de 471.
Un home de 47 anys va morir divendres a la nit mentre es banyava en una platja a Cambrils (Tarragona). Els fets es van produir passades les 22 hores a la platja de Prat d’En Forés-Regueral, una vegada ja havia acabat el torn de vigilància. Malgrat les quatre dotacions del Servei d’Emergències Mèdiques que van acudir al lloc dels fets, no es va poder fer res per salvar la vida de l’home, originari del Senegal, que va morir per una parada cardiorespiratòria, malgrat les maniobres de reanimació que se li van realitzar. Durant dissabte, a les platges de la Costa Daurada han onejat banderes vermelles i grogues a causa de l’estat advers de la mar. Amb aquesta, són 10 les persones que han mort a les platges catalanes des del 15 de juny.
A Sant Josep (Eivissa), un home de 60 anys ha perdut la vida a la piscina d’un hotel a Cala Tarida, segons ha informat el 061. L’avís s’ha donat a les 11.29 hores del matí, quan els serveis d’emergència han rebut la trucada que alertava que un home havia quedat inconscient després d’haver-se tirat per un tobogan. S’hi han desplaçat una UVI mòbil, un Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR), una unitat de Suport Vital Bàsic, efectius de la Policia i un vehicle de logística. Tot i que des d’un primer moment se li han practicat maniobres de reanimació utilitzant, fins i tot, un desfibril·lador, res s’ha pogut fer per la vida de l’home i ha sigut declarat mort al lloc dels fets.
Al matí, s’ha trobat també el cos sense vida d’una persona de 70 anys flotant a la platja d’Oza, a la Corunya. Ha sigut l’equip de bombers de la mateixa ciutat que s’ha encarregat de retirar el cos i traslladar-lo fins al moll. A les 9.00 hores, un particular va contactar amb els serveis d’emergències per informar de la troballa del cos, segons informa el 112 Galícia. Després de l’avís, es van mobilitzar, a més dels Bombers de la Corunya, personal del 061, agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i Local, Salvament Marítim, Guardacostes de Galícia i Protecció Civil. De moment, s’estan investigant les causes de la mort per aclarir els fets com més aviat millor.
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