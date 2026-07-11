Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Nou CongostAtropellament a AviàEnquesta del CEOOnada de calorFestival Camins
instagramlinkedin

Mor ofegat un home de 47 anys en una platja de Cambrils

Durant tota la jornada divendres van onejar banderes grogues i vermelles per l'estat de la mar

Vehicles del SEM, en una imatge d'arxiu.

Vehicles del SEM, en una imatge d'arxiu. / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Cambrils

Un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava la platja Prat d'En Forés-Regueral del municipi de Cambrils, al Baix Camp, segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat. L'avís al telèfon d'emergències 112 es va rebre a les 22.15 hores i fins al lloc dels fets es van desplaçar quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar.

Amb aquesta víctima, ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Tres d'aquestes víctimes eren menors que es va accidentar mentre es banyaven a la platja de l'Arrabassada de Tarragona, el 19 de juny. Quatre persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de sis anys, i una en aigües interiors.

Notícies relacionades

Des de Protecció Civil de la Generalitat es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
  2. Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
  3. La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
  4. «De petita, no teníem nevera ni aire condicionat. Hi estic acostumada»
  5. La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
  6. L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar
  7. De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
  8. Mor als 76 anys Ramon Lliró Morell, pilar històric de l'empresa Maquinària Lliró de Manresa

Mor ofegat un home de 47 anys en una platja de Cambrils

Mor ofegat un home de 47 anys en una platja de Cambrils

Taquicàrdia, problemes digestius i no dormir davant qualsevol viatge: hodofòbia, una por persistent

Taquicàrdia, problemes digestius i no dormir davant qualsevol viatge: hodofòbia, una por persistent

Quantes onades de calor hi haurà aquest estiu? La crisi climàtica canvia les regles del joc i augmenta el risc d’episodis extrems

Quantes onades de calor hi haurà aquest estiu? La crisi climàtica canvia les regles del joc i augmenta el risc d’episodis extrems

Alerta amb l’aire condicionat: l’error que comet gairebé tothom i que pot disparar la factura de la llum

Alerta amb l’aire condicionat: l’error que comet gairebé tothom i que pot disparar la factura de la llum

Nolan converteix l’‘Odissea’ en un homèric ‘blockbuster’ d’autor

Nolan converteix l’‘Odissea’ en un homèric ‘blockbuster’ d’autor

Per què els agricultors catalans demanen ara arrencar vinyes?

Per què els agricultors catalans demanen ara arrencar vinyes?

Carme Casals, alcaldessa de Sant Julià de Cerdanyola: "No tenir secretari i no trobar-hi remei, ens ha fet sentir molt sols"

Carme Casals, alcaldessa de Sant Julià de Cerdanyola: "No tenir secretari i no trobar-hi remei, ens ha fet sentir molt sols"

La policia allibera 26 «esclaves sexuals» de la màfia xinesa que van ser captades amb falses ofertes de feina

La policia allibera 26 «esclaves sexuals» de la màfia xinesa que van ser captades amb falses ofertes de feina
Tracking Pixel Contents