La policia allibera 26 «esclaves sexuals» de la màfia xinesa que van ser captades amb falses ofertes de feina
Les víctimes havien d’estar disponibles les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, i no podien fer servir preservatiu ni rebutjar clients
ACN
La Policia Nacional, en una operació amb Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, ha alliberat 26 dones que, presumptament, eren explotades sexualment en prostíbuls d'arreu de l'Estat. La investigació ha desmantellat una organització que captava dones d'origen xinès i llatinoamericà, a les que imposava un règim d'esclavitud, obligant-les a estar disponibles de manera permanent i controlant en tot moment la seva activitat. S'han detingut 16 persones, entre els quals la principal responsable, que ha ingressat a la presó. Les detencions s'han fet a Madrid (4), València (4), Saragossa (3), Barcelona (2), Tarragona (2) i Figueres (1).
La investigació es va iniciar amb la detecció a Saragossa d'un pis on dones de nacionalitat xinesa exercien la prostitució. Arran d'aquest fet, les investigacions obertes van permetre establir l'existència d'una organització criminal d'origen xinès assentada en diverses províncies espanyoles que disposava de nombrosos prostíbuls on forçaven les dones a exercir la prostitució. També les obligaven a fer serveis a domicili i sense protecció.
Les víctimes eren captades mitjançant anuncis en xarxes socials i a través d'aplicacions xineses de missatgeria instantània, on l'organització criminal oferia feines com a massatgista i estilista a Espanya. Les dones, que tenien necessitats econòmiques i algunes en situació irregular, acceptaven les propostes laborals sense saber de la verdadera naturalesa de l'activitat que finalment farien.
La xarxa allotjava les dones en prostíbuls, on les sotmetia a un règim d'esclavitud en el qual havien d'exercir la prostitució les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, en llargues jornades sense descans i sense possibilitat de rebutjar cap client. A més, eren permanentment vigilades a través de càmeres.
Tots els guanys generats havien d'entregar-los íntegrament a l'entramat, rebent només la meitat dels beneficis restants un cop es considerava que el deute contret inicialment s'havia saldat.
Per facilitar la seva entrada a Espanya, les dones rebien documentació falsa proporcionada per l'organització, i un cop al país, li subministraven targetes de residència i treball de dones en situació regular amb la finalitat de suplantar les seves identitats per si hi havia inspeccions o identificacions policials als prostíbuls.
Els explotadors gestionaven almenys 11 prostíbuls a Madrid, València, Tarragona, Barcelona i Saragossa, alguns gestionats amb altres socis. Les víctimes eren rotades de manera constant entre els diferents negocis.
Una altra activitat de la xarxa era crear prostíbuls clandestins de zero. Així, llogaven locals o pisos que gestionaven fins a consolidar una important xarxa de clients, moment en què traspassaven el negoci a uns altres gestors a canvi de grans quantitats de diners.
La investigació ha acabat amb l'alliberament de 26 dones, la detenció de 16 i la clausura d'onze prostíbuls. Als registres fets, els agents han interceptat 35.000 euros en efectiu, diverses armes prohibides, diverses substàncies estupefaents i potenciadors sexuals, 24 terminals mòbils, dos passaports falsos i abundant documentació relacionada amb l'activitat delictiva.
A més, la investigació va permetre detectar un sistema estructurat d'ocultació i dispersió de fons, destinat a introduir els beneficis obtinguts il·lícitament en el circuit econòmic legal. Com a resultat de la investigació del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària per presumpte delicte de blanqueig de capitals, l'autoritat judicial va acordar l'embargament de cinc immobles valorats en més de mig milió d'euros, dos vehicles i la intervenció de vuit comptes bancaris.
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