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Rescaten un Yorkshire a Cardona que havia caigut de cap en uns esbarzers i no podia sortir

El gos va tenir l'accident a la zona del Porxo de l'Eruga i una dotació dels Bombers el va poder treure

Un exemplar de la raça Yorkshire Terrier

Un exemplar de la raça Yorkshire Terrier / Arxiu/Fandom

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Un gos de la raça Yorkshire Terrier va caure de cap en uns esbarzers a la zona el Porxo de l’Eruga, al barri de la Coma de Cardona. Com que no podia sortir, i no el podien treure, hi van haver d'intervenir els Bombers, que el van poder rescatar i tornar a la seva propietària. Els fets van tenir lloc divendres al vespre.

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Rescaten un Yorkshire a Cardona que havia caigut de cap en uns esbarzers i no podia sortir

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