El SEM atén una persona afectada pel fum d'una campana extractora que s'ha cremat a Bellver
La intervenció ha tingut lloc aquest dissabe al migdia al carrer de Pere Sicart del municipi cerdà
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A l'avinguda de Pere Sicart de Bellver de Cerdanya, aquest dissabte al migdia, el fum generat per l'incendi d'una campana extractora ha fet activar sis dotacions dels Bombers. L'avís s'ha rebut a les 12 del migdia i 43 minuts. Sortia fum dels baixos d'un edifici de quatre plantes. Hi han treballat quatre dotacions i, quan faltaven dos minuts per a la 1 del migdia, ja havien apagat el foc.
L'única persona que hi havia al domicili ha estat atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques per inhalació de fum. S'ha ventilat la cuina, d'on no han passat el foc ni el fum, amb ventiladors.
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