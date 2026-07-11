Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Nou CongostAtropellament a AviàEnquesta del CEOOnada de calorFestival Camins
instagramlinkedin

El SEM atén una persona afectada pel fum d'una campana extractora que s'ha cremat a Bellver

La intervenció ha tingut lloc aquest dissabe al migdia al carrer de Pere Sicart del municipi cerdà

Vehicles del Servei d’Emergències Mèdiques

Vehicles del Servei d’Emergències Mèdiques / SEM

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

A l'avinguda de Pere Sicart de Bellver de Cerdanya, aquest dissabte al migdia, el fum generat per l'incendi d'una campana extractora ha fet activar sis dotacions dels Bombers. L'avís s'ha rebut a les 12 del migdia i 43 minuts. Sortia fum dels baixos d'un edifici de quatre plantes. Hi han treballat quatre dotacions i, quan faltaven dos minuts per a la 1 del migdia, ja havien apagat el foc.

L'única persona que hi havia al domicili ha estat atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques per inhalació de fum. S'ha ventilat la cuina, d'on no han passat el foc ni el fum, amb ventiladors.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Afegeix-nos a Google
  1. L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
  2. Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
  3. La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
  4. «De petita, no teníem nevera ni aire condicionat. Hi estic acostumada»
  5. La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
  6. L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar
  7. De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
  8. Mor als 76 anys Ramon Lliró Morell, pilar històric de l'empresa Maquinària Lliró de Manresa

El SEM atén una persona afectada pel fum d'una campana extractora que s'ha cremat a Bellver

El SEM atén una persona afectada pel fum d'una campana extractora que s'ha cremat a Bellver

La imatge aèria de l’incendi de Los Gallardos: les flames arriben a una velocitat de 100 metres per minut

La imatge aèria de l’incendi de Los Gallardos: les flames arriben a una velocitat de 100 metres per minut

Alerta per als clients de Worten: l’OCU avisa del risc de comprar abans del tancament de la seva web

Alerta per als clients de Worten: l’OCU avisa del risc de comprar abans del tancament de la seva web

Rescaten un Yorkshire a Cardona que havia caigut de cap en uns esbarzers i no podia sortir

Rescaten un Yorkshire a Cardona que havia caigut de cap en uns esbarzers i no podia sortir

Ensurt a Oliana amb una màquina segadora que s'estava incendiant

Ensurt a Oliana amb una màquina segadora que s'estava incendiant

Almenys dos ferits greus en un xoc múltiple entre un autobús i quatre cotxes a Montblanc

Almenys dos ferits greus en un xoc múltiple entre un autobús i quatre cotxes a Montblanc

La Generalitat fa una crida a la prudència davant l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu

La Generalitat fa una crida a la prudència davant l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu

Santiago Auserón meravella a Cardona

Santiago Auserón meravella a Cardona
Tracking Pixel Contents