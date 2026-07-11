Accident de trànsit
Almenys dos ferits greus en un xoc múltiple entre un autobús i quatre cotxes a Montblanc
A causa de l’accident l’N-240 es troba totalment tancada a Montblanc
EFE
Dues persones han resultat ferides greus i set més han sigut ateses en una col·lisió el matí d’aquest dissabte entre un autobús amb passatge i quatre vehicles a l’N-240, a l’altura de Montblanc (Tarragona), que està tancada a la circulació.
La col·lisió s’ha produït poc abans de les 11.00 hores en circumstàncies encara no determinades a l’altura del quilòmetre 38,6 d’aquesta via, han informat els Bombers de la Generalitat, que han enviat al lloc set dotacions i que han hagut d’excarcerar dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles.
Segons ha informat a EFE el Servei Català de Trànsit, a l’autobús viatjaven 46 persones que no han resultat ferides i que han pogut continuar viatge fins a una àrea de servei dels voltants, mentre als vehicles implicats hi havia dotze ocupants.
En un dels turismes viatjaven les dues persones que han sigut excarcerades pels bombers, mentre que en un altre vehicle hi havia cinc persones que han resultat il·leses, igual que els tres ocupants del tercer cotxe i els dos de l’últim vehicle implicat.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat igualment efectius al lloc del sinistre
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