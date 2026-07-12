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Els multireincidents fan el salt al robatori de rellotges de luxe a Barcelona: «És el delicte estrella»
Cada dia es denuncia la sostracció de dos articles d’aquest tipus, tot i que els Mossos adverteixen que hi ha una gran xifra oculta d’aquest delicte perquè la majoria de víctimes són turistes de passada per la ciutat
La policia catalana assenyala que els lladres reincidents «han vist que robar un rellotge dona molt més benefici que un mòbil o una cartera»
Detingut per robar un rellotge de luxe de 77.000 dòlars i fugir en patinet a Barcelona
Germán González
Es tracta d’un dels objectes més buscats pels lladres. Aconseguir un rellotge de luxe dels més cars, amb preus que oscil·len entre els 100.000 i el mig milió d’euros, permet al delinqüent i als seus còmplices emportar-se una bona suma al mercat negre. De fet, els Mossos d’Esquadra han detectat que cada vegada més delinqüents multireincidents es passen al robatori d’aquests productes exclusius, quan fa tot just cinc anys només es dedicaven a aquest tipus de furt grups organitzats internacionals molt especialitzats.
El subinspector Ramon Torner, responsable de la Unitat Regional Operativa Polivalent dels Mossos, remarca que el robatori de rellotges de luxe s’ha convertit en «el delicte estrella» per als lladres pels alts beneficis que reporta. Una peça d’uns 100.000 euros pot ser venuda per la meitat al mercat negre, ja que hi ha xarxes de receptadors que s’encarreguen de distribuir els rellotges fora d’Espanya.
«El fenomen dels ‘rellotgers’ ha anat en augment –explica Torner–. Abans eren grups de professionals molt especialitzats que, a l’estiu i de forma itinerant, es desplaçaven per diverses capitals europees i espanyoles, buscant aquest tipus d’objectes exclusius. Assaltaven i se n’anaven, per la qual cosa eren difícils d’identificar». Aquestes bandes –els membres del qual sovint utilitzaven documentació falsa– segueixen presents. No obstant, els Mossos han detectat un transvasament del furt convencional al robatori d’aquest tipus de productes entre lladres multireincidents que viuen i actuen a Barcelona tot l’any: «Han vist que robar un rellotge els dona més benefici que sostreure una altra cosa, com un mòbil o una cartera».
Una peça de 100.000 euros pot vendre’s per la meitat al mercat negre
Els Mossos disposen del Grup Titani des de fa quatre anys, que es dedica a investigar i perseguir ‘rellotgers’. Segons xifres de la policia catalana, entre l’1 de gener i el 21 de juny d’aquest any, s’han robat 382 rellotges a Catalunya, principalment a Barcelona, una xifra sensiblement inferior als 423 delictes similars detectats en el mateix període del 2025. No obstant, els Mossos assenyalen que existeix una enorme «xifra negra» relacionada amb aquests assalts: molts d’ells mai s’arriben a denunciar perquè les víctimes són turistes de passada o en realitat es tracta de rellotges d’imitació amb un valor molt inferior.
En aquest context, per afavorir la denúncia, les patrulles dels Mossos, quan atenen la víctima al carrer, poden aixecar una acta amb les dades personals de la víctima. Si hi ha lesions, fan fotografies. La majoria són visitants amb alt poder adquisitiu que es troben de passada a la ciutat –ja sigui per un congrés o d’escala en un creuer– i sovint no tenen disponibilitat per desplaçar-se a una comissaria. Amb l’acta, els agents poden tenir les seves dades localitzades i facilitar que més endavant puguin interposar una denúncia.
Els lladres especialitzats saben identificar si un rellotge és autèntic abans d’actuar
Atacs en grup
Els lladres de rellotges de luxe actuen sempre en grup. Un d’ells comet la sostracció i compta amb còmplices que s’encarreguen de fer seguiments a la possible víctima, vigilar l’entorn i facilitar la fugida. En casos molt concrets poden exercir la violència si el propietari del rellotge es resisteix. Els Mossos apunten que els lladres més especialitzats són capaços d’obrir les corretges per sostreure l’objecte sense causar lesions a la víctima, tot i que també n’hi ha d’altres que les arrenquen i les trenquen. El valor d’un rellotge de luxe al mercat negre és més elevat si està complet.
El ‘modus operandi’ sol ser semblant. Per detectar possibles víctimes, els delinqüents ronden al voltant d’hotels, restaurants de luxe i botigues exclusives com les ubicades al passeig de Gràcia de Barcelona. Els agents fins i tot s’han trobat amb rellotges robats acabats de comprar en algun d’aquests establiments.
Els ‘rellotgers’ actuen en grup: un sostreu el rellotge i altres vigilen, segueixen la víctima i faciliten la fugida
Seguiments
Quan els lladregots detecten un rellotge que els interessa, fan un seguiment de la víctima i l’assalten quan està distreta. Aquesta vigilància poden fer-la durant molt temps, assenyalen des de Mossos. En aquest sentit, recorden el cas d’un home que va ser detectat pels delinqüents en un local de joc de Barcelona. El van seguir quan va agafar un taxi i, al baixar per entrar a l’hotel, li van sostreure un rellotge valorat en 100.000 euros.
El subinspector Ramon Torner remarca que és important que la víctima expliqui als agents d’on venia quan va patir el robatori. Els delinqüents solen actuar en punts en què no hi ha càmeres de vigilància i prenen precaucions (com utilitzar gorres) perquè no se’ls reconegui fàcilment. No obstant, reconstruint el recorregut de la víctima es pot intentar trobar una imatge del sospitós a fi de poder identificar-los i, si es tracta de criminals ja fitxats, arribar a detenir-los.
Els rellotges de luxe robats solen revendre’s al Pròxim Orient i a Àsia
Els investigadors apunten que els lladres especialitzats saben identificar si un rellotge és autèntic i, abans de cometre el robatori, ja «coneixen receptadors que els adquiriran al mercat negre». De fet, un rellotge de luxe sostret no es manté a Espanya, sinó que hi ha màfies que els traslladen cap al nord de l’Àfrica, el Pròxim Orient o Sud-est asiàtic, on es venen a persones amb alts recursos econòmics. Per la seva mida, són fàcils de transportar.
En aquest sentit, la policia remarca que els receptadors compten amb una sòlida infraestructura que permet enviar a l’estranger els objectes sostrets. A més, també resulta difícil constatar la comissió del delicte de compra de material robat tret que el delinqüent sigui interceptat amb els productes robats. Per aquesta raó, les investigacions per recuperar els rellotges de luxe són molt complexes. La majoria dels articles que s’aconsegueixen tornar al propietari es recuperen perquè el lladre ha sigut atrapat in fraganti o poc després de l’assalt.
El robatori de rellotges ja no és només un fenomen d’estiu: a Barcelona es produeix durant tot l’any
Robatoris tot l’any
Tot i que temps enrere el robatori de rellotges s’associava amb l’estiu –la màniga curta facilita detectar el complement–, el responsable de la Unitat Regional Operativa Polivalent dels Mossos explica que ara es produeixen tot l’any. A Barcelona, afegeix el policia, fa calor durant molts mesos i la xifra de visitants és elevada durant tot l’any. No obstant, també hi ha delinqüents que venen a la ciutat a fer ‘la temporada’ i actuen entre maig i setembre: «A l’hivern desapareixen i tornen al seu país», remarca Torner.
Els Mossos remarquen que sovint s’identifica un lladre quan es troba fora de l’Estat però les extradicions són complexes,perquè es tracta de robatoris que no solen causar danys en la víctima. En aquest sentit, han detectat pocs casos de «violència desmesurada». Sí que s’han registrat lesions més greus, com ruptura de vèrtebres o d’extremitats, si la víctima es resisteix i cau.
Per formalitzar la denúncia, els investigadors demanen una factura del rellotge per conèixer-ne el valor i el nombre de sèrie, a més d’un informe mèdic si s’han produït lesions en les víctimes. Amb totes aquestes dades comencen una investigació contra rellotge per poder recuperar-lo abans que surti a l’estranger.
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