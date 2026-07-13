Aparten un monitor d'una escola privada de Sant Cugat del Vallès per presumptes abusos a dues alumnes d'infantil
Les dues famílies afectades han denunciat els casos als Mossos d'Esquadra
Albert Segura (ACN)
L'European International School of Barcelona (EISB) de Sant Cugat del Vallès ha apartat un monitor de natació després de tenir coneixement de dos possibles casos d'abús a nenes d'entre 3 i 5 anys, segons ha avançat el digital municipal Cugat Media i han confirmat fonts del centre a l'ACN. A mitjans d'abril l'home hauria fet un petó a la boca a una menor i li hauria demanat guardar el secret. Al maig hauria acompanyat una altra nena al vestidor, on l'hauria ajudat a treure's el banyador. Des del centre han abordat la situació directament amb les famílies i en el moment de tenir coneixement dels fets van activar el protocol específic, apartant el jove de les seves funcions i traslladant de tota la informació als Mossos d'Esquadra.
Segons han detallat des del centre, quan les nenes van explicar-los la situació les famílies van contactar amb la direcció de l'escola, que va activar el protocol d'investigació interna i va apartar el monitor de les seves funcions. Les famílies, a més, van presentar denúncia als Mossos d'Esquadra perquè el cos pogués dur a terme la corresponent investigació policial.
Inicialment, però, els casos no es van fer públics, segons relaten des del centre, per no entorpir la investigació oberta. La setmana passada, però, les dues famílies afectades van traslladar la situació a diverses famílies a través de grups de WhatsApp, i dijous el centre va convocar una reunió per donar els detalls que es poden donar ara per ara.
L'escola ha detallat que el monitor va acabar contracte al juny, i que no està prevista la seva reincorporació el curs que ve. El centre celebra aquest curs que ve els seus 30 anys d'existència, i no havia registrat mai un cas d'aquestes característiques.
Els cursos de natació s'ofereixen a tota la comunitat d'estudiants, a partir del primer any i fins als 18, en horari lectiu i a les mateixes instal·lacions. El centre té un total de 1.500 alumnes.
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