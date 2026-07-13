Cinc ferits en un accident d'autobús a Cerdanyola del Vallès
El vehicle ha topat contra un arbre i diversos vehicles aparcats
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ACN
Cerdanyola del Vallès
Cinc persones han resultat ferides de caràcter lleu aquest dilluns al matí en l'accident d'un autobús urbà a Cerdanyola del Vallès. Els fets han passat a les 8.03 hores al carrer Nonell, al barri de les Fontetes. Per causes que no han transcendit, el vehicle ha topat contra un arbre, una caixa elèctrica i cinc vehicles que hi havia aparcats.
Els cinc ocupants del bus han pogut sortir pel seu propi peu i han rebut assistència mèdica. Concretament, tres han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí i els altres dos al CUAP Sant Fèlix, tots dos centres a Sabadell. Fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers i tres ambulàncies del SEM.
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