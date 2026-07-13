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Estabilitzen l'incendi d'Aiguamúrcia, que ha afectat principalment superfície forestal

Protecció Civil aixeca el confinament i permet el retorn de les persones evacuades pel foc

Un helicòpter bombarder a l'incendi d'Aiguamurcia

Un helicòpter bombarder a l'incendi d'Aiguamurcia / ACN

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Arnau Martínez (ACN)

Aiguamúrcia

Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia a les 19:30 hores, un foc que ha afectat també els municipis de Querol i Pontons, sobretot superfície forestal. Al migdia, els cossos d'emergències patien per si les condicions meteorològiques de la tarda feien revifar el foc, però finalment han pogut tancar tot el perímetre. Protecció Civil ha aixecat el confinament de tots els municipis afectats i ja permet el retorn de les persones evacuades pel foc de les urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. Tot i això, es manté tallada la carretera T-244 i es restringeix l'accés a la zona. A les 21 hores, hi ha prevista una compareixença dels Bombers per actualitzar l'estat de l'incendi.

El foc es va iniciar diumenge quan faltaven pocs minuts per les quatre de la tarda. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat aquest matí que "hi ha indicis" que l'incendi d'Aiguamúrcia ha estat provocat, ja que ha estat el tercer que s'ha declarat a la zona aquesta setmana. 

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