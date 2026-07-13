Mor un home d'uns 60 anys en un incendi a l'Eixample de Barcelona
El SEM ha atès cinc persones més, totes en estat menys greu, que ha traslladat a un centre hospitalari
ACN
Un home d'uns 60 anys ha mort aquesta matinada de dilluns a Barcelona en un incendi al 102 del carrer del Comte d'Urgell, al districte de l'Eixample. Els Bombers de la ciutat han rebut l'avís del foc poc després de les quatre i hi han desplaçat tretze dotacions. Les causes del foc es desconeixen i s'estan investigant. Les flames s'han originat en un pis de la quarta planta de l'immoble. Efectius sanitaris dels Bombers de Barcelona i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès la víctima al lloc dels fets, però no l'han pogut reanimar. El SEM també ha traslladat cinc persones, en estat menys greu, a un centre hospitalari.
L'Ajuntament de Barcelona ha activat el Servei d'Urgències i Emergències Socials (CUESB) per atendre les persones afectades per l'incident. Fins al lloc dels fets també s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona i dels Mossos d’Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació per determinar les causes de l'incendi.
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