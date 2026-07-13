Accident
Mor una nena de 9 anys al caure d’una roca a Fontcalda
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Regió7
Barcelona
Una nena de 9 anys va morir ahir a les termes de la Fontcalda, al municipi de Gandesa (Terra Alta), arran de la caiguda d’una roca mentre es banyava, segons va confirmar l’Ajuntament de Prat de Comte. També va patir ferides una jove de 24 anys. "Volem expressar el nostre més sentit condol i tot el nostre escalf a la família i persones properes en aquests moments tan dolorosos", va lamentar anit el consistori en un comunicat.
La jornada es va saldar amb tres víctimes mortals més, una dona de 71 anys a la platja del Coco de Badalona, per una aturada, i dos homes ofegats, de 54 i 47 anys, a Badalona i Cambrils.