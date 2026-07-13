A Gandesa (Tarragona)
Mor una nena de 9 anys a les termes de la Fontcalda (Tarragona) arran de la caiguda d’una roca mentre es banyava
El Periódico
Una menor d’edat ha perdut la vida aquest diumenge i una dona de 24 anys ha resultat ferida de gravetat a causa d’un despreniment de pedres procedent de les parets de les basses als estrets de la Fontcalda, una zona d’aigües interiors al municipi tarragoní de Gandesa (Terra Alta).
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’alerta de l’accident a les 15.20 hores, i han activat immediatament l’helicòpter del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de Muntanya al costat d’un metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i tres dotacions terrestres de suport, han informat Bombers Catalunya en un comunicat oficial.
Els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar la vida de la menor, mentre que els equips de rescat han aconseguit extreure la dona ferida, que ha sigut evacuada en estat greu en un helicòpter del SEM a l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII després de ser traslladada prèviament fins al camp de futbol de la localitat.
Per la seva banda, patrulles de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra han habilitat un espai segur a la zona perquè els familiars i acompanyants de les víctimes rebessin atenció per part dels efectius de suport psicològic del SEM.
Posteriorment, agents de la Unitat de Muntanya de la policia autonòmica, amb el suport d’un helicòpter, han procedit a extreure el cos de la víctima una vegada que la unitat d’investigació ho ha considerat pertinent.
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