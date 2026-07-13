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Accident a la Fontcalda

La mort d’una nena en una zona de bany natural a Tarragona reobre l’avís: cal vigilar també l’entorn

Rius, basses, embassaments i espais naturals no tenen les mateixes condicions de seguretat que una piscina o una platja vigilada

Es recomana evitar situar-se sota parets rocoses, talussos pronunciats o zones on puguin caure pedres

Mor una nena de 9 anys a les termes de la Fontcalda (Tarragona) arran de la caiguda d’una roca mentre es banyava

Basses i rius són una alternativa de bany en plena natura.

Basses i rius són una alternativa de bany en plena natura. / Imagenes del noroeste

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C. Sebastián

La seguretat en basses, rius i zones de bany naturals no depèn només de l’aigua: també s’ha de vigilar l’entorn. La mort d’una nena després de caure-li una roca mentre es banyava a les termes de la Fontcalda (Gandesa, Tarragona) ha tornat a posar el focus en els riscos de les zones de bany en plena natura. Amb l’arribada de la calor, rius, basses, embassaments i espais naturals s’omplen de banyistes, però aquests entorns no tenen les mateixes condicions de seguretat que una piscina o una platja vigilada.

Les autoritats i els serveis d’emergència recorden cada estiu que banyar-se en espais naturals exigeix extremar la precaució. L’atenció se sol centrar en l’aigua –corrents, remolins, profunditat o canvis bruscos de cabal–, però els experts insisteixen que també és fonamental observar el que envolta la zona de bany:parets de roca, talussos, arbres, branques, pedres inestables o zones amb risc de despreniment.

En rius i basses, l’entorn pot canviar d’un any a l’altre i fins i tot d’una setmana a l’altra. Les crescudes, les pluges, l’erosió o el pas del temps poden modificar el curs, arrossegar troncs, deixar branques ocultes sota l’aigua o debilitar roques i parets naturals. Per això, abans d’entrar a l’aigua convé aturar-se uns minuts i comprovar no només l’estat del bany, sinó també el terreny des del qual s’accedeix i la zona on s’estarà.

També es recomana evitar situar-se sota parets rocoses, talussos pronunciats o zones on puguin caure pedres, especialment si s’observen esquerdes, restes de despreniments previs o acumulació de roques soltes. En espais naturals, l’absència de cartells de perill no significa necessàriament que el lloc estigui exempt de risc.

Un altre dels avisos habituals és no saltar a l’aigua des de roques, ponts, preses o arbres. Tot i que la zona sigui coneguda o sembli profunda, el fons pot haver canviat, hi pot haver pedres ocultes o branques submergides i la profunditat pot no ser suficient. Els cops contra el fons o contra elements arrossegats pel corrent poden provocar lesions greus.

Corrents i remolins

En trams de riu pròxims a infraestructures hidràuliques, com preses, canals, basses o centrals hidroelèctriques, el bany pot estar prohibit o desaconsellat. En aquests punts es poden generar corrents, remolins o variacions sobtades del cabal. També hi ha espais naturals protegits o zones pròximes a preses d’aigua on el bany no està permès per motius de seguretat o conservació.

Quan el bany es realitza en zones no vigilades, la responsabilitat recau en els qui hi accedeixen. Per això es recomana triar, sempre que sigui possible, zones de bany oficials o habilitades, on es controla la qualitat de l’aigua i poden existir serveis de vigilància o assistència. En la resta d’espais, la prudència ha de ser màxima.

La vigilància s’ha d’extremar especialment amb menors, persones grans i col·lectius vulnerables. Els nens no han de banyar-se ni quedar-se en zones de risc sense supervisió constant. En entorns naturals, una relliscada, un corrent inesperat, una pedra solta o un despreniment poden convertir una jornada de bany en una situació de perill.

Abans de banyar-se en una bassa, riu o terma natural, convé comprovar si el bany està permès, observar l’estat de l’aigua, evitar salts, no acostar-se a zones amb corrents o remolins i mirar també cap amunt i al voltant. A la natura, el risc no sempre és dins de l’aigua.

Les claus per banyar-se amb seguretat

El Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya ha recopilat una sèrie de consells i recomanacions per disfrutar del bany en rius i pantans de forma segura. Entre les principals mesures a tenir en compte es troben:

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  • Banyar-se únicament en zones autoritzades i, preferiblement, vigilades.
  • Respectar la senyalització i les indicacions dels serveis de socorrisme.
  • Evitar banyar-se en solitari i disposar d’un telèfon mòbil per a emergències.
  • Entrar a l’aigua gradualment, especialment si està freda.
  • No banyar-se en cas de malestar o cansament.
  • Evitar el consum d’alcohol abans i durant el bany.
  • No llançar-se de cap si es desconeix la profunditat.
  • Mantenir-se a prop de la vora i extremar la precaució davant corrents o remolins.
  • Mantenir una vigilància constant dels menors.
  • Protegir-se del sol i mantenir una correcta hidratació.
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