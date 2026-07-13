Ordenen evacuar preventivament urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol per l'incendi d'Aiguamúrcia
Protecció Civil assegura que està previst el retorn al vespre
ACN
Protecció Civil ha enviat un missatge Es-Alert per ordenar l'evacuació preventiva de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia (Alt Camp). En concret s'ha establert l'evacuació dels Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les Cases de Romanill de Querol. L'evacuació s'ha començat a fer ordenada entre les 7 i les 9 del matí, per la TV2441 direcció al Casal de Vila-rodona. Està previst el retorn al vespre. D'altra banda, es manté el confinament de les poblacions d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix.
Corbella ha explicat que uns 260 bombers han treballat en les tasques d'extinció durant tota la nit i que han aconseguit perimetrar el foc però no estabilitzar-lo. En concret, ha dit que han trobat molts focus secundaris que han saltat dels mateixos flancs i que els preocupa principalment el flanc esquerre, i especialment el cap d'aquest flanc que està "molt inestable" i és una zona molt abrupta. Davant de la previsió d'increment de les temperatures i la baixada de la humitat, Corbella no ha descartat que el foc es torni a iniciar en aquest punt, i per això han decidit fer una evacuació preventiva i "endreçada" de la zona on podrien impactar les flames. Aquesta evacuació es fa en coordinació amb Protecció Civil i els Mossos d'Esquadra. L'inspector ha afirmat que confien poder "contenir" aquesta situació, però ha afegit que si no poguessin i el foc avancés, "hi hauria perill" per als habitatges d'aquesta zona, i per això han decidit evacuar.
La previsió és que durant el matí, amb la pujada de les temperatures, es puguin produir noves ignicions, especialment on han observat que hi ha focus secundaris, alguns fora del perímetre. Per abordar-ho, el cos d'emergències ha rellevat tot l'operatiu que ha treballat durant la nit en la mateixa proporció i està previst que s'incorporin els mitjans aeris. L'objectiu és treballar la part de l'incendi que està menys estabilitzada.
Al vespre valoraran si es pot estabilitzar
En aquest escenari, Corbella ha descartat donar per estabilitzat l'incendi ni durant el matí ni al migdia i ha afirmat que valoraran si això és possible al vespre. Per fer-ho, ha explicat que han de poder treballar molt bé la zona menys estabilitzada.
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