A Benetússer
Es desploma un edifici de tres plantes a València
Els veïns van ser desallotjats a temps, per la qual cosa no s’han de lamentar víctimes
Tot apunta que el començament d’unes obres a la parcel·la del costat han causat el col·lapse
Lucía Prieto / Ada Dasí
Un edifici de tres plantes s’ha desplomat aquest dimarts a la nit a Benetússer. Segons ha pogut saber ‘Levante-EMV’, els veïns han sigut desallotjats a temps, per la qual cosa no s’han de lamentar víctimes.
Tal com expliquen els veïns, l’edifici ha començat a caure des del primer pis i, en qüestió de segons, s’ha ensorrat sobre si mateix. Es tracta d’una finca de tres altures situada a la Plaza 25 d’abril cantonada amb el carrer Pintor Sorolla, molt pròxima a la sortida del túnel d’Alfafar.
L’avís ha entrat a les 22:01 per sorolls i esquerdes i s’han mobilitzat dues dotacions de bombers de Torrent i Catarroja, sergent de Torrent, oficial i inspector en cap del Consorci. També s’han desplaçat fins al lloc efectius de la Guàrdia Civil i Policia Local de Benetússer.
Fonts de Bombers asseguren que a l’arribada de les primeres dotacions, els veïns ja havien evacuat la finca per si mateixos. Ha sigut al cap de pocs minuts d’establir un perímetre de seguretat quan l’edifici ha col·lapsat. Els bombers han desallotjat també els veïns de la finca limítrofa per precaució, a l’espera de ser revisada per tècnics municipals de Benetússer i informen que estan en coordinació amb les autoritats municipals i les empreses subministradores de llum, gas i altres serveis.
Els veïns han desallotjat de la finca després de detectar esquerdes i sorolls fora del comú a causa d’una nova construcció que s’està construint al costat. L’excavació del forat de la nova obra hauria afectat la finca i, per aquesta raó, es va procedir al desallotjament de totes les vivendes abans de col·lapsar. L’edifici es trobava habitat als pisos superiors i tenia un baix en desús.
«Amb el posat»
«Ens hem quedat amb el que duia posat», ixplica Darwin, el veí del tercer pis de la finca esfondrada a Benetússer, que agraeix profundament que el deixessin sortir de la feina dues hores abans pel partit d’Espanya. «Si arribo a les deu de la nit no hauria pogut salvar la meva família», assenyala compungit. I és que va ser ell qui es va adonar d’unes esquerdes a la paret del passadís i un soroll que no era normal. Apresuradament, va indicar als seus tres fills, dos adolescents i una nena de vuit anys, que sortissin de la casa. Només li va donar temps a agafar una motxilla amb la seva documentació. Mentre baixaven per l’escala, va avisar els veïns del segon i el primer i quan ja estaven al carrer, la finca es va esfondrar 20 minuts després. Darwin feia vuit anys que vivia de lloguer en aquesta finca de Benetússer, i «mai ha passat res». «Ha sigut ara, quan han començat a excavar al solar», explica. Com comenta, l’ajuntament està buscant-li un recurs habitacional perquè ell i la seva família ho han perdut tot.
Rafa del Río, regidor de l’Ajuntament de Benetússer, assegura que s’ha proporcionat habitació en un hotel per a aquesta família que ha perdut casa seva en qüestió de minuts. De la mateixa manera, s’està gestionant plaça a la residència de Benetússer per a una veïna en cadira de rodes. El regidor afirma que el consistori està treballant a proporcionar solucions per als qui ho necessitin.
Perd el seu cotxe a la dana i el del seu fill en l’ensorrament
Diversos veïns de Benetússer han sigut també afectats per l’ensorrament de la finca al tenir els cotxes aparcats a la zona on ha caigut. Sense temps a reaccionar, són diversos els vehicles que han quedat sepultats entre la runa. És el cas d’una veïna que ja va perdre el seu cotxe a la dana i ara és el del seu fill el que s’ha vist afectat per aquest incident.
La delegada del Govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha volgut expressar el seu ànim a les famílies afectades in les xarxes socials i afirma que es troba en contacte amb l’alcaldessa de la localitat, Eva Sanz.
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
- Una columna de fum activa les dotacions de Bombers i ADF a Rubió
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
- Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya