Entren de nit a la piscina municipal, hi defequen i hi deixen paper de vàter
L'alcalde del municipi ha titlat els responsables de "desaprensius i sense escrúpuls" assegurant que només ho han fet per perjudicar els altres
Redacció
L'Ajuntament de Besalú ha tancat aquest dimecres la piscina municipal per contaminació fecal. Així ho ha dit l'alcalde del municipi, Lluís Guinó, que ha titllat els responsables de "desaprensius i sense escrúpuls" i ha assegurat que només ho han fet per perjudicar els altres. Els fets es van produir aquesta nit passada i per tant la piscina grossa romandrà tancada durant el dia d'avui.
El regidor d’Esports de l’Ajuntament, Joan Casadevall, ha explicat que ho estan investigant: “Hem trobat un tros de tanca forçada, aixecada enlaire. Algun individu ha entrat durant la nit, ha fet les feines, s’ha eixugat amb un paper de vàter i l’ha tirat”.
Des de l’Ajuntament han començat a fer el tractament amb l’objectiu de poder obrir-la demà. De totes maneres, la piscina petita continua oberta. Casadevall ha explicat que l’any passat va passar el mateix i ho atribueix a una bretolada juvenil, probablement de la mainada del poble.
L'alcalde de Besalú ha dit que estan seguint els protocols del Departament de Salut i que revisaran les càmeres de vigilància per denunciar-ho als Mossos d'Esquadra.
L'estiu passat diverses piscines municipals van haver de tancar per defecacions, presumptament per culpa d'un repte viral entre els joves que consistia en defecar a l'aigua. El fenomen va provocar el tancament de centenars de piscines arreu d'Espanya.
Via: Diari de Girona
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