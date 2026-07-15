S'esfondra un edifici de tres plantes a València
Els veïns van ser desallotjats a temps i no hi ha hagut víctimes. Tot apunta que l'inici d'unes obres a la parcel·la del costat ha provocat el col·lapse
Lucía Prieto / Ada Dasí
Un edifici de tres plantes s'ha esfondrat aquest dimarts a la nit a Benetússer (València). Segons ha pogut saber Levante-EMV, els veïns van ser desallotjats a temps, de manera que no s'han de lamentar víctimes.
Segons expliquen els testimonis, l'edifici ha començat a cedir des del primer pis i, en qüestió de segons, s'ha desplomat sobre si mateix. Es tracta d'una finca de tres plantes situada a la plaça del 25 d'Abril, cantonada amb el carrer del Pintor Sorolla, molt a prop de la sortida del túnel d'Alfafar.
L'avís s'ha rebut a les 22.01 hores per sorolls i esquerdes, i fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers de Torrent i Catarroja, un sergent de Torrent, un oficial i l'inspector en cap del Consorci Provincial de Bombers. També hi han acudit efectius de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Benetússer.
Fonts dels Bombers han explicat que, quan hi han arribat les primeres dotacions, els veïns ja havien evacuat l'edifici pels seus propis mitjans. Pocs minuts després d'establir un perímetre de seguretat, l'immoble ha col·lapsat. Per precaució, també s'han desallotjat els veïns de la finca adjacent, que haurà de ser inspeccionada pels tècnics municipals. Els Bombers treballen coordinadament amb les autoritats municipals i amb les empreses subministradores d'electricitat, gas i altres serveis.
Els veïns havien abandonat l'edifici després de detectar esquerdes i sorolls fora del normal, que atribueixen a una nova construcció que s'està aixecant al costat. L'excavació dels fonaments hauria afectat l'estabilitat de la finca i, per aquest motiu, es va ordenar el desallotjament abans que s'esfondrés. Els pisos superiors estaven habitats, mentre que el local de la planta baixa estava en desús.
"Ens hem quedat amb el que dúiem posat"
"Ens hem quedat amb el que dúiem posat", explica Darwin, veí del tercer pis de l'edifici esfondrat, que agraeix haver pogut sortir de la feina dues hores abans pel partit de la selecció espanyola. "Si hagués arribat a les deu de la nit, no hauria pogut salvar la meva família", afirma, encara commocionat.
Va ser ell qui va detectar unes esquerdes al passadís i un soroll que no era habitual. De seguida va avisar els seus tres fills —dos adolescents i una nena de vuit anys— perquè sortissin de casa. Només va tenir temps d'agafar una motxilla amb la documentació. Mentre baixaven per l'escala, va alertar també els veïns dels pisos inferiors. Uns vint minuts després, amb tothom ja al carrer, l'edifici es va esfondrar.
Darwin feia vuit anys que vivia de lloguer en aquesta finca i assegura que "mai no havia passat res". "Ha estat ara, quan han començat a excavar al solar del costat", explica. L'Ajuntament li està buscant un allotjament provisional perquè ell i la seva família ho han perdut tot.
El regidor de l'Ajuntament de Benetússer Rafa del Río ha explicat que aquesta família ha estat allotjada en un hotel. Paral·lelament, també s'està gestionant una plaça a la residència de Benetússer per a una veïna que es desplaça en cadira de rodes. El consistori assegura que treballa per donar resposta a totes les persones afectades.
Perd el cotxe amb la dana i el del seu fill amb l'esfondrament
Diversos veïns també s'han vist afectats perquè tenien els vehicles estacionats a la zona on ha caigut l'edifici. Sense temps de reaccionar, diversos cotxes han quedat sepultats sota la runa. És el cas d'una veïna que ja havia perdut el seu vehicle durant la dana i que ara ha vist com el cotxe del seu fill també quedava atrapat per l'esfondrament.
La delegada del Govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha expressat el seu suport a les famílies afectades a través de les xarxes socials i ha assegurat que es manté en contacte amb l'alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz.
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