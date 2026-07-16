Els Mossos d'Esquadra busquen la Sara Maria, desapareguda el 8 de juliol a Badalona
Té els cabells castanys, mitja melena i podria estar desorientada
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Regió7
Manresa
Els Mossos d'Esquadra han difós un avís per recollir informació sobre Sara Maria, una dona de 55 anys de qui no se sap res des del passat 8 de juliol. L'última vegada que va ser vista es trobava a prop de la zona de Can Miravitges, al barri de Pomar de Dalt. La policia catalana la descriu com una persona de complexió normal, amb els cabells castanys i mitja melena. Així mateix, adverteixen que podria estar desorientada.
Els Mossos fan una crida a la col·laboració ciutadana per localitzar-la i demanen que qualsevol persona que l'hagi vist o disposi d'informació sobre el seu parador es posi immediatament en contacte amb el telèfon d'emergències 112.
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