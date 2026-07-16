Declarat un nou incendi a Aiguamúrcia, el cinquè d'aquesta setmana amb una trentena de dotacions activades
Els Agents Rurals indiquen que la superfície afectada és d'1,5 hectàrees, segons dades provisionals
Mar Rovira (ACN)
Els Bombers treballen en un nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia. L'avís d'una nova columna de fum s'ha rebut a les 14 hores d'aquest dijous a la zona Camp Gran de la Quadra i s'ha dirigit cap a l'àrea de l'Ermita de Santa Eugènia. Inicialment, s'han activat 30 dotacions, dels quals 10 mitjans aeris, però al voltant de les quatre de la tarda d'aquest dijous s'han començat ha retirat els aeris, mantenint 25 dotacions terrestres. Els Agents Rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'1,5 hectàrees, segons dades provisionals. Segons fonts dels Bombers, es manté un dispositiu ampli, però són optimistes de cara l'extinció de les flames.
És el cinquè incendi originat en aquestes contrades des de diumenge i s'investiga si haurien estat provocats. Segons fonts del cos, es tracta d'un foc en zona verda, que ha corregut ràpidament i que anava "en ascendent", potenciat pel relleu accidentat de la zona. L'incendi ha fet una primera carrera de 200-300 metres, segons els Bombers, els quals també han explicat que el foc ha estat "empès" pel vent de marinada.
Aquest dijous al vespre, es van donar per estabilitzades les represes de Querol, a la zona de Santa Maria, i de Pontons. Amb els dos incendis, la superfície afectada acumulada ha estat de 162 hectàrees.
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Estabilizat l'incendi de Sant Quirze Safaja després de cremar 97 hectàrees
- Ot Santacreu, promesa manresana de les ciències a Catalunya: 'Quan estudies, si no hi dediques temps i les coses no surten, és fàcil acabar frustrat
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- Joan Garcia, Eric Garcia i Marc Pubill, a 90 minuts de ser campions del Mundial