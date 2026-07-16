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Declarat un nou incendi a Aiguamúrcia, el cinquè d'aquesta setmana amb una trentena de dotacions activades

Els Agents Rurals indiquen que la superfície afectada és d'1,5 hectàrees, segons dades provisionals

Columna de fum del nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia

Columna de fum del nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia / ACN

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Mar Rovira (ACN)

Aiguamúrcia

Els Bombers treballen en un nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia. L'avís d'una nova columna de fum s'ha rebut a les 14 hores d'aquest dijous a la zona Camp Gran de la Quadra i s'ha dirigit cap a l'àrea de l'Ermita de Santa Eugènia. Inicialment, s'han activat 30 dotacions, dels quals 10 mitjans aeris, però al voltant de les quatre de la tarda d'aquest dijous s'han començat ha retirat els aeris, mantenint 25 dotacions terrestres. Els Agents Rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'1,5 hectàrees, segons dades provisionals. Segons fonts dels Bombers, es manté un dispositiu ampli, però són optimistes de cara l'extinció de les flames.

És el cinquè incendi originat en aquestes contrades des de diumenge i s'investiga si haurien estat provocats. Segons fonts del cos, es tracta d'un foc en zona verda, que ha corregut ràpidament i que anava "en ascendent", potenciat pel relleu accidentat de la zona. L'incendi ha fet una primera carrera de 200-300 metres, segons els Bombers, els quals també han explicat que el foc ha estat "empès" pel vent de marinada.

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Aquest dijous al vespre, es van donar per estabilitzades les represes de Querol, a la zona de Santa Maria, i de Pontons. Amb els dos incendis, la superfície afectada acumulada ha estat de 162 hectàrees. 

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