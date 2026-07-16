El SEM ha atès 150 persones durant la tercera onada de calor de l'estiu
Es desactiva el PROCICAT, però es manté l'INFOCAT per l'elevat risc d'incendi
ACN
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 150 persones amb afectacions relacionades amb la calor en la que ha estat la tercera onada de calor de l'estiu, segons ha informat Protecció Civil. El 62% han requerit l'activació d'una ambulància i s'ha traslladat la persona a un centre sanitari. El 38% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon. L'organisme de gestió d'emergències ha desactivat aquest dijous al matí la fase d'alerta del pla PROCICAT per calor intensa, tot i que es mantenen avisos de calor nocturna en alguns sectors del país. En paral·lel, es manté activada l'alerta del pla INFOCAT per l'elevat perill d'incendi forestal després de més de 40 dies amb valors "superiors als habituals per a l'època".
Segons els serveis d'anàlisi de perill d'incendi forestal de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, la jornada d'aquest dijous presenta un risc inferior al dels darrers dies, si bé es manté la possibilitat d'incendis provocats per llamps a causa de les tempestes previstes. Des de les dues del migdia hi ha una nova represa al foc d'Aiguamúrcia, la cinquena des que es va declarar l'incendi diumenge passat.
Avui s'han reobert l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el de la Muntanya de Montserrat, mentre romanen amb restricció d'accessos el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies, el Ribera Salada, la Baronia de Rialb, el Montsant i el Montmell-Marmellar. De cara a demà divendres, els Agents Rurals preveuen aixecar les restriccions al Montsec d'Ares, al Montsec de Rúbies i al Montsant.
Aquest dijous, 107 municipis de 17 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal; i 214 localitats de 24 comarques es troben en nivell 3 per perill molt alt.
Pel que fa a la calor nocturna, hi ha avís per calor intensa aquesta matinada a la zona central de Ponent. L'episodi es mantindrà la matinada de dissabte a la mateixa zona i al litoral del nord de Girona.
Durant l'episodi de calor d'ahir dimecres es van registrar temperatures màximes superiors als 42 graus, amb 42,4 a Anglès, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, 41,8 a Vacarisses i 41,6 a Vinebre. En nombrosos municipis del país els termòmetres també van superar els 40 graus, segons les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
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