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La mare de la Noelia, la jove que va rebre l'eutanàsia, demana identificar els violadors de la seva filla: "No volia que això quedés impune"
Ha presentat una denúncia amb el diari de la difunta davant la fiscalia
Germán González
"Estic convençuda que la meva filla no volia que això quedés impune. Per això va parlar de les violacions abans de morir i per això, el mateix dia de la seva eutanàsia, em va lliurar el seu diari. Ara em toca a mi lluitar perquè es faci justícia", amb aquestes paraules Yolanda Ramos, mare de Noelia Castillo Ramos, que va rebre l'eutanàsia el passat 26 de març després d'una llarga batalla judicial, ha anunciat que ha presentat una denúncia davant les fiscalies de Barcelona i Tarragona perquè s'investiguin les dues presumptes violacions que va patir la seva filla i s'identifiqui els seus presumptes agressors.
Yolanda Ramos, representada per la Fundación Española de Abogados Cristianos, ha explicat en un vídeo que ha denunciat "els homes que tant de mal van fer a la meva filla, sento que és el que ella volia". També ha remarcat que ha "entès moltes coses" després de llegir el diari que li va donar la seva filla el dia de la seva mort i ha afegit que la Noelia "volia que se sabés tota la veritat".
"No puc quedar-me de braços creuats. A la meva filla ja no me la tornaran, però tampoc vull que això quedi en l'oblit. Ho fao per ella i per altres noies que han passat pel mateix i elles no denuncien", ha explicat la Yolanda. La Noelia hauria deixat per escrit dues agressions sexuals, tal com consta en el seu relat manuscrit aportat juntament amb les denúncies.
En la primera descriu com va ser forçada a mantenir relacions sexuals per qui llavors era la seva parella sentimental, un jove pakistanès amb qui va tenir una relació de 4 anys. En la segona explica com, després de conèixer un cambrer a Salou, va ser drogada, alcoholitzada i violada per tres homes. Tres dies després d'aquella agressió, el 2022, la Noelia va intentar suïcidar-se llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica.
El 18 de juliol de 2024 la Comissió de Garanties i Avaluació va acceptar la seva petició d'eutanàsia i es va fixar per al 2 d'agost d'aquell any. La vigília, el Jutjat del Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona la va suspendre de forma cautelar a petició del pare de la Noelia. L'home va al·legar que la seva filla patia problemes de salut mental i no estava en condicions de decidir el seu destí.
Va començar així un llarg procés judicial, amb nombroses sentències i recursos, que va finalitzar quan el Tribunal Constitucional va rebutjar per unanimitat l'última decisió del pare el febrer de 2026. El 10 de març el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va rebutjar les mesures cautelars sol·licitades per Abogados Cristianos, que representava el pare, per frenar el procés. La Noelia va rebre l'eutanàsia el dijous 26 de març, però dos dies abans, en una entrevista a la televisió, va explicar que havia estat agredida sexualment en dues ocasions i que per això va decidir suïcidar-se, tot i que sense èxit.
Denúncies presentades
Ara, la família de la Noelia ha presentat denúncies davant les fiscalies de Barcelona i Tarragona. Acompanyen l'escrit amb documentació que presumptament permetria identificar els presumptes autors. Hi figura un escrit manuscrit de la mateixa Noelia relatant ambdues violacions, a més de converses, dades d'identificació i altres elements que facilitarien la localització dels sospitosos.
Abogados Cristianos recorda que la mort de la víctima no impedeix la persecució penal d'aquests delictes i sol·licita al ministeri fiscal que impulsi les diligències necessàries per identificar els responsables i exigir-los les corresponents responsabilitats penals.
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