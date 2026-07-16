La meitat dels conductors morts havien consumit alcohol, cocaïna o psicofàrmacs: «Són dades demolidores»
Segons l'Institut de Toxicologia, disminueixen els positius per alcohol, però augmenten els de cocaïna i psicofàrmacs
Patricia Martín
Un de cada dos conductors morts havia ingerit alcohol, drogues o psicofàrmacs. És una dada preocupant, que es manté estable en els darrers anys, però amb tendències que estan canviant. El 2025 va disminuir el percentatge de positius per alcohol (del 34% al 32,4%), però va augmentar el consum de drogues (del 16,4% al 20,9%) i de psicofàrmacs (de l'11,4% al 17%), segons la memòria de troballes toxicològiques en víctimes mortals d'accidents de trànsit que elabora anualment l'Institut Nacional de Toxicologia.
A més, el 2025 es va produir un «increment crític» del nombre de vianants morts que havien consumit substàncies que alteren la percepció (fins al 50,9% de positius, vuit punts més) i, per primera vegada, els psicofàrmacs superen el consum d'alcohol en aquest tipus de víctimes mortals, segons ha destacat el director de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, Jorge González, durant la presentació del balanç.
«Aquestes dades no són una enquesta, són de conductors i vianants morts, fet que els atorga un valor extraordinari per la fiabilitat que transmeten», ha destacat, al seu torn, el director general de Trànsit, Pere Navarro.
En total, la memòria de Toxicologia ha analitzat 1.202 víctimes mortals, entre les quals 894 conductors i 171 vianants. Les dades demostren que la majoria de morts són homes d'entre 35 i 54 anys que havien consumit alcohol de manera principal i intensiva abans de l'accident.
Intoxicació severa
El 62,8% dels conductors amb resultats positius presentaven una taxa d'alcoholèmia molt elevada, superior a 1,20 grams per litre, fet que es correspon amb graus d'intoxicació molt severa, mentre que el 35,9% superava fins i tot els 2 g/l d'alcohol en sang, «fet que pràcticament els incapacitaria per conduir», segons ha destacat González. Així mateix, el 20,9% havia consumit drogues, especialment cocaïna (un 14%), que assoleix el registre més alt de l'última dècada.
També la ingesta de psicofàrmacs ha experimentat un «augment notable». El 56,6% dels positius havien consumit benzodiazepines, que són depressors del sistema nerviós i s'utilitzen com a calmants, mentre que el 40,1% havia pres antidepressius. El director de l'Institut de Toxicologia ha destacat, al seu torn, un «augment notable» de l'abús d'opioides (del 12,1% al 17,8%), medicaments utilitzats per alleujar el dolor.
Policonsum
També destaca l'augment del policonsum, que ha crescut sis punts, passant del 13,1% de la memòria del 2024 al 19,1%. La combinació més freqüent és la d'alcohol i cocaïna. A més, el 36,3% dels positius havia consumit dues o més substàncies, cosa que representa un increment de més de 10 punts.
Pel que fa als vianants, el 2025 es va produir un «increment crític» dels que, abans de perdre la vida en un accident, havien consumit substàncies que alteren la percepció, fins a arribar al 50,9% de casos positius, vuit punts més que el 2024. A més, per primera vegada, el consum de psicofàrmacs (57,5% dels positius, amb un augment d'11,7 punts) supera el d'alcohol (48,3%).
L'estudi posa de manifest que els conductors que moren al volant per consum de substàncies tòxiques no són sempre joves ni consumeixen exclusivament durant els caps de setmana. Dels 446 conductors que van donar positiu, el 23,3% tenia entre 45 i 54 anys i el 22,2% entre 35 i 44. En canvi, els positius entre els morts d'entre 18 i 24 anys representen el 7,2%, i els d'entre 25 i 34 anys, el 16,4%.
A més, el 61,9% dels accidents mortals es van produir en dies feiners i només quatre de cada deu durant caps de setmana o festius.
Condemnes
«No podem normalitzar que la meitat dels conductors morts hagin consumit substàncies tòxiques; són dades demolidores», ha conclòs el fiscal de sala de Seguretat Viària, Mario Sanz, que ha advocat per prendre mesures.
Segons ha detallat, la disminució del consum d'alcohol al volant ha comportat una reducció de les condemnes per conduir sota els efectes de l'alcohol, passant de gairebé 50.000 l'any 2023 a poc més de 31.100 el 2025.
Tanmateix, ha remarcat que això no resta importància al problema, ja que la memòria de l'Institut de Toxicologia demostra que el 20% dels conductors morts havien comès un delicte contra la seguretat viària, atès que presentaven intoxicacions severes.
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