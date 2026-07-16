colònies
Nou nens i quatre adults ferits per la caiguda d’un arbre a Olot
Regió7
Almenys 13 persones van resultar ferides per la caiguda d’un arbre en una masia de Batet de la Serra, al terme municipal d’Olot. Els equips d’emergències van rebre l’avís cap a les tres de la tarda. L’arbre va caure al porxo d’una mena de pallissa d’una masia on el grup, format per sis monitors i 16 menors d’entre 9 i 11 anys, estava dinant. Aquestes persones s’allotjaven en una casa de colònies pròxima.
Fins al lloc de l’accident es van desplaçar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, cinc ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), un equip conjunt, un helicòpter medicalitzat i l’equip de psicòlegs. Segons va informar el SEM, es va traslladar una persona en estat greu a l’Hospital Trueta de Girona. També van ingressar a l’Hospital d’Olot 12 ferits més, un en estat menys greu i 11 de lleus (vuit menors i tres adults). Els nou integrants restants del grup (dos adults i set menors) no van necessitar trasllat hospitalari. Les primeres informacions apunten que la persona ferida de més gravetat és una de les monitores del grup de nens, que estaven gaudint d’uns dies de colònies a la zona.
Teulada del porxo
Les primeres informacions apunten que, a conseqüència del vent, l’arbre va caure sobre la teulada del porxo sota el qual dinaven els menors i els monitors. Els equips d’emergències, en coordinació amb les autoritats municipals, van habilitar un espai perquè les famílies poguessin anar a recollir els nens. Segons informa el Sistema d’Emergències Mèdiques, un equip de psicòlegs va atendre els menors al centre cívic de Santa Pau. Protecció Civil va posar en prealerta el pla Procicat per aquest accident.
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