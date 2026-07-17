L'Hospital de Sant Pau va derivar el nadó maltractat al Vall d'Hebron en descobrir lesions anals i al fèmur
Els pares del nen van reaccionar de forma freda quan els van dir que s'activava el protocol contra maltractaments
Pol Solà (ACN)
Pediatres de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona van detectar lesions anals, almenys superficials, al nadó que posteriorment va ingressar a l'UCI del Vall d'Hebron pel suposat maltractament dels seus pares. Segons fonts jurídiques, els professionals que han declarat al jutjat instructor han explicat que tot i que ja tenia una lesió al fèmur, van poder veure-li alguna lesió a l'anus. Per aquestes dues lesions i altres que tenia el nadó, van derivar-lo al Vall d'Hebron, centre de referència per a maltractaments a menors. No obstant al Vall d'Hebron no van poder concretar la gravetat de les lesions anals fins a hores després perquè la fractura del fèmur dificultava l'exploració a fons del menor.
El dimarts 10 de març els pares van dur el nen al CAP de Roger de Flor per la revisió mensual. Allà li van veure l'hematoma escrotal i van indicar-los que anessin a l'hospital de Sant Pau perquè li fessin una ecografia.
Pediatres de Sant Pau que han declarat com a testimonis van veure el 10 de març les lesions en diverses parts del cos, però no pas al fèmur, perquè encara no el tenia trencat, ni al cul, perquè no li van mirar. Sí que li van fer una ecografia escrotal per l'hematoma que presentava, i van concloure que no era provocat per la bossa d'orina que li havien col·locat a l'hospital del Mar uns dies abans, sinó a causa d'un traumatisme, tot i que no en van poder determinar la causa exacta ni la gravetat.
El divendres 13 de març els pares tornaven a tenir cita al CAP i allà no van trobar al nen lesions més greus que les de tres dies abans. No obstant això, el dilluns 16 els pares van anar d'urgències a Sant Pau per noves lesions. Aquell dia sí que els sanitaris van detectar la fractura de fèmur i lesions anals, almenys superficials. Va ser aleshores quan es va activar el protocol contra el maltractament infantil i es va derivar el nadó a l'hospital de referència per aquestes qüestions, el Vall d'Hebron, per a fer-li més proves. Per això, se sospita que les lesions més greus van tenir lloc entre el divendres 13 i el dilluns 16 de març, quan el nadó tenia unes sis setmanes de vida.
Segons una metgessa del Sant Pau, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol, aquests van reaccionar de forma passiva, i la mare va instar a investigar les lesions. També es van mostrar distants amb el nadó quan els metges l'exploraven.
Al Vall d'Hebron van detectar que la fractura del fèmur podia causar fins i tot la mort del nadó si una estella de l'os esquinçava l'artèria femoral. Per això, no el van voler moure gaire i no li van poder explorar les lesions anals. Va ser hores després, i amb una ressonància magnètica, quan van detectar les importants lesions anals, que s'endinsaven 8 centímetres pel recte, i van reclamar la presència dels Mossos d'Esquadra, que van acabar detenint els dos progenitors. També van detectar que les lesions anals eren de diversos dies d'evolució, ja que algunes ja havien començat a cicatritzar.
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