Incendi a les Cinco Villas
La tarda en què el foc va atrapar els bombers a l'Aragó: "El vent ens va deixar sense sortida: vam haver de travessar el front de flames"
Les flames van deixar sense ruta d'escapament els efectius que intentaven protegir el nucli urbà, que van quedar atrapats als carrers de la localitat de les Cinco Villas diumenge a la tarda
Marcos Calvo Lamana
N'hi va haver prou amb dos minuts perquè Asín es convertís en una gàbia en flames per a diverses desenes d'efectius del dispositiu d'extinció d'incendis que intentaven protegir el nucli urbà durant la tarda de diumenge passat.
Un canvi brusc en la direcció del vent va atrapar diverses dotacions dels Bombers de la Diputació Provincial de Saragossa i de la Unitat Militar d'Emergències (UME) a la localitat de les Cinco Villas, on el foc va calcinar almenys tres cases i en va cremar parcialment gairebé una desena més.
Va ser en un moment. El vent va canviar de direcció i el que era un flanc de l'incendi va passar a ser el cap del foc. Va passar per sobre del poble i en dos minuts ja era a la carretera. El foc ens va tallar totes les rutes d'escapament i ens vam veure en una situació una mica, com dir-ho, extrema. El que era un flanc de l'incendi va passar a ser el cap i, en qüestió de dos o tres minuts, el foc, que era damunt del poble, havia tallat la carretera, relata Alfonso Roy, cap d'intervenció dels bombers de la Diputació Provincial de Saragossa.
La prioritat del dispositiu era defensar els nuclis urbans dels municipis d'Orés i Asín, els primers afectats per un incendi que es va descontrolar la tarda de diumenge.
Intentem sempre treballar amb paràmetres de seguretat, deixant els vehicles en terrenys llaurats o ja cremats per si cal evacuar. Però en aquest cas no va servir de res: el foc ens va tallar en un moment totes les rutes d'escapament i l'única opció que ens va quedar va ser travessar el front de flames, explica Roy, que assegura que es van donar les condicions "propícies" per a una catàstrofe.
Les llengües de foc van passar tant per sobre com per sota d'Asín, un municipi al qual s'accedeix per un desviament des de la carretera que uneix Farasdués i Luesia.
La situació va deixar sense sortida les dues autobombes de la Diputació Provincial de Saragossa que intentaven contenir el flanc d'Orés, a set quilòmetres en direcció est, i que van quedar encerclades sense cap ruta d'escapament.
No van tenir més remei que esperar en la zona ja cremada, l'únic lloc segur aquests dies al cor de les Cinco Villas.
El matí de dilluns, diversos efectius del dispositiu corroboraven la situació "crítica" que havien viscut els seus companys.
El que expliquen és que van quedar encaixonats a Asín. A algun fins i tot li tremolaven els llavis quan ho explicava, comentava un bomber de la Diputació Provincial de Saragossa.
"Hi va haver una estona molt dolenta, molt dolenta. Va afectar gairebé una secció sencera dels nostres, devien ser uns 30 o 35, amb els camions i els cotxes travessats als carrers, de manera que no podien sortir", afegia un altre efectiu, en aquest cas del BIEM IV de la Unitat Militar d'Emergències.
La situació "crítica", tal com la descriuen tant Roy com la resta de fonts consultades, posa de manifest el comportament imprevisible dels incendis de nova generació, que posen en risc els equips que combaten el foc en primera línia.
Més de 400 efectius s'han desplegat en aquest incendi, que camina cap a convertir-se en un dels més greus de la història forestal de l'Aragó, poc temps després del tràgic incendi de Los Gallardos, a Almeria, on van perdre la vida tretze persones.
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