Activat el Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal en cinc municipis de la Catalunya central
Els Agents Rurals també activen el nivell 3 en 177 municipis de 17 comarques aquest dissabte
ACN
El Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat en nivell 4, extrem, en 21 municipis de set comarques aquest dissabte. A més, els Agents Rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis de 17 comarques.
Pel que respecta a la Catalunya central, el nivell 4 s'ha activat a Bassella, Coll de Nargó i Peramola, a l'Alt Urgell; i a Castellar de la Ribera i Lladurs, al Solsonès. L'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès i l'Alt Urgell també tenen municipis en el nivell tres d'alerta.
Davant d'aquest escenari, es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell-Marmellar, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades.
Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
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