Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Oriol JunquerasFinal MundialUManresaLa OdiseaPi de les Tres BranquesPisos a Manresa
instagramlinkedin

Activat el Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal en cinc municipis de la Catalunya central

Els Agents Rurals també activen el nivell 3 en 177 municipis de 17 comarques aquest dissabte

Imatge d'una patrulla de Agents Rurals

Imatge d'una patrulla de Agents Rurals / Agents Rurals

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

El Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat en nivell 4, extrem, en 21 municipis de set comarques aquest dissabte. A més, els Agents Rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis de 17 comarques.

Pel que respecta a la Catalunya central, el nivell 4 s'ha activat a Bassella, Coll de Nargó i Peramola, a l'Alt Urgell; i a Castellar de la Ribera i Lladurs, al Solsonès. L'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès i l'Alt Urgell també tenen municipis en el nivell tres d'alerta.

Davant d'aquest escenari, es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell-Marmellar, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades.

Notícies relacionades

Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
  2. Un austríac i una avinyonenca tanquen el cercle familiar amb els Tallers d’Avinyó
  3. Els Mossos d'Esquadra busquen la Sara Maria, desapareguda el 8 de juliol a Badalona
  4. Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»
  5. Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
  6. Tres setmanes sense el Braulio, el veí de Còrdova que es va perdre en un bosc del Bages durant un retir espiritual
  7. Catalunya tria Biel, però la Catalunya central prefereix un altre nom
  8. El secret d'un manresà per vendre vi català a restaurants del Japó i d'Europa

Activat el Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal en cinc municipis de la Catalunya central

Activat el Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal en cinc municipis de la Catalunya central

Les "boges" que van desafiar les convencions del seu temps

Les "boges" que van desafiar les convencions del seu temps

Junts proclama que Puigdemont tornarà a Catalunya «peti qui peti» tot i que la justícia espanyola busqui «venjança»

Junts proclama que Puigdemont tornarà a Catalunya «peti qui peti» tot i que la justícia espanyola busqui «venjança»

Tallada la C-55 a Castellbell i el Vilar per un accident entre una moto i dos turismes

Tallada la C-55 a Castellbell i el Vilar per un accident entre una moto i dos turismes

Tres hospitals de Barcelona centralitzen l’antídot contra els escurçons, presents també a la Catalunya central

Tres hospitals de Barcelona centralitzen l’antídot contra els escurçons, presents també a la Catalunya central

Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions

Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions

Els Mossos activen el reforç d’estiu amb 1.300 agents més, drons i més pressió contra les armes i els multireincidents

Els Mossos activen el reforç d’estiu amb 1.300 agents més, drons i més pressió contra les armes i els multireincidents

Cinc ferits per l'explosió en un cotxe aparcat a Lleida

Cinc ferits per l'explosió en un cotxe aparcat a Lleida
Tracking Pixel Contents