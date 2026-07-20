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Detenen una dona per atropellar mortalment un vianant a Montmeló amb una furgoneta robada

La víctima ha perdut la vida després de dos dies d'ingrés hospitalari

Lateral d'una ambulància del SEM per atendre emergències mèdiques, amb el telèfon 112

Lateral d'una ambulància del SEM per atendre emergències mèdiques, amb el telèfon 112 / Laura Fíguls

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ACN

Montmeló

La Policia Local de Montmeló (Vallès Oriental) ha detingut una dona per atropellar un vianant amb una furgoneta robada. El succés va passar divendres, segons ha avançat 'El Caso' i ha confirmat l'ACN. La dona estava esperant en una parada d'autobús quan va agafar una furgoneta que uns repartidors s'havien deixat encesa mentre lliuraven un paquet. Va circular pel carrer Primer de Maig quan, a l'altura del passatge Tarragona, es va enfilar a la vorera i va envestir contra la paret un home de 76 anys que esperava per creuar. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar-lo a l'hospital, on ha mort aquest diumenge. L'home era veí de Montmeló, mentre que la detinguda no resideix al municipi.

Segons el digital, la dona circulava superant amb escreix la taxa d'alcoholèmia permesa. Fonts municipals eviten confirmar o desmentir aquesta circumstància perquè el cas està judicialitzat.

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La dona va ser arrestada inicialment per furt d'ús de vehicle i per un delicte contra la seguretat del trànsit, i també per lesions per imprudència. Aquest últim il·lícit, però, ara s'ha elevat a homicidi per imprudència arran de la mort de l'home atropellat.

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