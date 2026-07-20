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Els Mossos d'Esquadra detenen un jove de 19 anys per la mort violenta d'una dona a Soses

La víctima, de 75 anys, va sortir a passejar dissabte al vespre i va ser trobada sense vida en un camp de panís

Un home amb unes manilles

Un home amb unes manilles / ARXIU

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ACN

Soses (Lleida)

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un jove de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys de Soses (Segrià). Segons ha informat la policia, l'home ha sigut detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda.

Pels volts de les 22.45 hores d'aquest dissabte els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d’una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona, que malauradament es va trobar morta. Els Mossos d’Esquadra han comprovat que es tracta d’una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la regió policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Desenes de persones han fet un minut de silenci aquest diumenge al migdia davant l'edifici de l'Ajuntament.

Camp de panís on es va trobar la dona morta a Soses.

Camp de panís on es va trobar la dona morta a Soses / ACN/Alba Mor

El cos de la dona va ser trobat sense vida dins d'un camp de panís que queda a tocar de la carretera LP-7041, just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses venint des d'Aitona. Es tracta d'una zona de conreu on s'hi accedeix per un camí asfaltat i freqüentat pels veïns per ser un espai on sortir a caminar, passejar i fer esport a escassos minuts del poble.

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Diverses fonts han apuntat a l'ACN que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest diumenge al migdia a la plaça Major, on desenes de sosins i persones de municipis veïns com Aitona s'han aplegat per donar suport a la família de la víctima, molt coneguda. El consistori també ha decretat tres dies de dol oficial.

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