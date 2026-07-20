Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: "Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar"
La família s'adreça cada any al seu fill mort amb una emotiva esquela en què li expliquen tot el que ha passat: «"El Barça ha tornat a guanyar la Lliga amb Flick i els nois de la Masia. El Madrid, res de res"
Jordi Grífol
El 12 de juliol del 2022, un adolescent menor d'edat va morir després de sortir projectat d'un circuit privat de motocròs i caure a la C-66, al seu pas per Forallac (Girona), on va ser atropellat per un vehicle totterreny. Es tractava d'Aritz Salsas Gurruchaga, a qui des d'aquell tràgic accident la seva família dedica una emotiva esquela anual per recordar-lo i explicar-li tot el que passa, com ara que el Barça, equip que n'era aficionat, "ha tornat a guanyar la Lliga amb Flick i els nois de la Masia", mentre que el Madrid, no a fet "res de res".
Aquest any, quan es compleix el quart aniversari de la seva mort, la família també celebra que l'Audiència de Girona "creu que s'hauria d'investigar tot el que va passar" en aquell accident. "Una mica de llum en la foscor, ja era hora", afirmen. A l'esquela del 2025 lamentaven la lentitud de la justícia i que encara no els haguessin explicat què havia passat realment en aquell accident.
"Temps era temps, que deia Serrat. Temps de banys a Formentera, temps de partits al Camp Nou, temps d'esquiades a Masella. Temps que mai més tornaran i que segur que van ser millors", diu l'esquela. "La Ione i els papes et trobem molt a faltar; els avis i tots els teus amics també. Ells venen a casa cada setmana o ens truquen des de lluny. L'any que ve acabaran la carrera, tal com tu hauries fet, i la Ione la començarà a La Salle, amb la Nussa, és clar, a prop de casa. Estem molt orgullosos d'ella". "Estigueu atents, tu i els avis, quan surti l'arc de Sant Martí". "Aritz, descansa i pensa que ens tornarem a veure... però encara no", acaba l'esquela.
Des del primer aniversari de la mort del menor, cada 12 de juliol la família publica una esquela per recordar-lo i explicar-li tot el que ha passat des que ja no hi és. "Fes cas dels avis grans, no els facis enfadar. Desperta l'avi estirant-li el bigoti i demana a l'àvia que et faci uns ous ferrats per esmorzar", li deien a l'esquela del primer aniversari.
"Algunes coses continuen igual: el Barça no juga a res i el Madrid torna a ser campió d'Europa", li escrivien el 2024. En aquella mateixa carta afegien: "Ens asseiem a taula i no hi ets. Pugem al cotxe i no hi ets. Et truquem, però no l'agafes. Et cridem, però no respons. T'estimem".
"Diuen que el temps ho cura tot. Mentida. El temps només ens posa al nostre lloc. Ens recorda el que encara ens queda per davant, que no és ni més ni menys que més de trenta anys sense tu", deia l'esquela de l'any passat. "Encara no ens han explicat per què va passar [l'accident]. La justícia és massa lenta, massa feixuga", afegien. Un any després, tal com celebraven a l'última esquela, la justícia començarà a investigar què va passar en l'accident de trànsit de Forallac del 2022 en què el menor va perdre la vida.
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
- Una solsonina de 10 anys, Júlia Nadal, corona el Mont Blanc i apunta tan alt com Kilian Jornet
- Salvador Illa, a Cardona: 'Vull agrair al Dr. Valentí Fuster el retorn que està fent de la seva saviesa a la comunitat
- L'eufòria per la victòria de la Roja col·lapsa el centre de Manresa
- El pensament de mossèn Armengou, més viu que mai: 'No va entendre mai el catalanisme com una passió excloent, sinó com una responsabilitat
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida