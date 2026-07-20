Successos
Els jutges de Barcelona dicten un 13% més d’expulsions de territori nacional de multireincidents aquest any
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil intervenen més de 3,5 tones de cocaïna, haixix i marihuana a Barcelona
La multireincidència baixa un 16% a Barcelona però la policia detecta uns 1.400 nous lladres persistents
Germán González
Els dispositius conjunts contra la multireincidència en els sis primers mesos de l’any a Barcelona i la seva àrea metropolitana han permès identificar més de 7.335 persones, 85 han sigut traslladades a dependències policials i s’han practicat 80 detencions per infraccions de la legislació d’estrangeria. En el mateix període s’han executat 126 expulsions qualificades, quan l’any passat en van ser 130.
No obstant, de les 126 expulsions aquest any 45 van ser acordades judicialment dins d’una sentència en substitució d’una pena de presó imposada. Es tracta d’un 13% més que aquestes ordres judicials d’expulsió dictades durant el primer semestre de l’any passat.
Són dades exposades per la subdelegada del Govern a Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo, a la Junta Local de Seguretat de Barcelona, en la qual ha reivindicat la cooperació i el «paper clau» dels quatre cossos policials que treballen a la ciutat: Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana. Durant el primer semestre del 2026, la Policia Nacional ha participat juntament amb els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana en 15 dispositius conjunts a la via pública, principalment en el marc de les operacions Fénix i Kanpai contra la multireincidència.
«No podem permetre que una minoria que delinqueix de manera reiterada perjudiqui la convivència i projecti sobre les comunitats estrangeres de Barcelona una sospita profundament injusta», ha afirmat García-Calvillo. En aquest sentit, ha recordat que «la immensa majoria de les persones migrants treballa i contribueix al progrés de Barcelona i de Catalunya». Per això, ha defensat la necessitat de garantir la seva integració i els seus drets i, alhora, actuar «amb fermesa davant els qui fan de la delinqüència el seu mode de vida».
La subdelegada del Govern ha explicat que la seguretat té una dimensió quotidiana, directament relacionada amb la convivència i la vida diària de la ciutadania, i una altra estructural, menys visible, que consisteix a desarticular les organitzacions criminals que es troben darrere de molts delictes. En aquest segon àmbit, la Policia Nacional ha desarticulat durant el primer semestre 27 grups de crim organitzat, dels quals 6 van ser desmantellats conjuntament amb els Mossos d’Esquadra. Les investigacions relacionades amb la criminalitat organitzada han permès detenir 111 persones vinculades principalment al narcotràfic, el tràfic d’éssers humans, el blanqueig de capitals, les estafes, les falsedats documentals i els delictes contra la propietat industrial i intel·lectual.
García-Calvillo també ha destacat la detenció de 41 fugitius reclamats per la justícia internacional, 22 dels quals localitzats a Barcelona. Entre aquestes actuacions figura la detenció de dos presumptes sicaris reclamats per Suècia per la planificació d’un assassinat, així com la desarticulació d’una organització itinerant assentada a Barcelona i especialitzada en robatoris de rellotges de luxe i en vivendes. «Barcelona és una ciutat oberta i connectada, i aquest és un dels seus principals actius, però aquesta realitat també exigeix una cooperació policial internacional permanent», ha indicat la subdelegada
Per la seva banda, la Guàrdia Civil ha desenvolupat durant el semestre sis investigacions relacionades amb la delinqüència organitzada que afecta la ciutat de Barcelona, amb set detinguts i dotze persones investigades.
Lluita contra el narcotràfic
Durant els primers sis mesos de l’any, la Policia Nacional ha intervingut prop d’1,6 tones de cocaïna, gairebé 247 quilos d’haixix i més de 770 quilos de marihuana en les seves actuacions vinculades a Barcelona. Per la seva banda, les unitats de la Guàrdia Civil del port i de l’aeroport han intervingut més de 169 quilos de cocaïna, prop de 144 quilos d’haixix i més de 650 quilos de marihuana. En conjunt, les actuacions de Policia Nacional i Guàrdia Civil han permès intervenir més de 3,5 tones d’aquestes tres substàncies durant el primer semestre del 2026.
García-Calvillo també ha posat l’accent en la creixent sofisticació de les estafes i els delictes comesos a través d’internet. La Guàrdia Civil ha recollit durant el semestre 186 denúncies relacionades amb la ciberdelinqüència i ha investigat 90 persones. En la lluita contra les falsificacions, la Guàrdia Civil ha intervingut productes amb un valor estimat de 9,8 milions d’euros i ha investigat 94 persones. «Perseguir les falsificacions també és protegir el comerç legal, els llocs de treball i els consumidors», ha explicat la subdelegada
La Guàrdia Civil gestiona, a més, 25.725 armes vinculades a 18.610 llicències a Barcelona. Durant el primer semestre s’han dipositat o intervingut 834 armes i s’han tramitat 6.188 expedients administratius. Durant la Junta Local de Seguretat, la subdelegada del Govern a Barcelona també ha posat en valor la tasca de documentació desenvolupada per la Policia Nacional.
Entre gener i juny s’han expedit 190.370 documents espanyols, entre DNI i passaports, així com 53.885 targetes de documentació de persones estrangeres. En conjunt, s’han tramitat més de 244.000 documents en sis mesos. García-Calvillo ha destacat que aquesta capacitat de gestió documental serà també fonamental per respondre a les necessitats derivades del procés de regularització extraordinària.
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