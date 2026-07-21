Detingut un 'conductor kamikaze' per circular en direcció contrària per l'AP-7 amb 12 quilos de cocaïna, 56 quilos d'haixix i 27 quilos de marihuana
La Policia Nacional va atrapar el sospitós, que va accelerar quan va veure els agents
Germán González
Tot s'hi val per traficar amb drogues, fins i tot posar en risc la circulació per l'autopista o emular les persecucions que feia Burt Reynolds a 'Los Caraduras', quan intentava transportar un carregament il·legal de cervesa. Canviant l'alcohol per la droga, això és el que es van trobar agents de la Policia Nacional fa uns dies a prop de la Jonquera, quan van localitzar un BMW M3 amb matrícula suïssa que circulava en direcció contrària per l'AP-7, posant en greu perill la resta d'usuaris de la via.
En detectar la presència dels vehicles policials a l'autopista, el conductor va fer cas omís dels senyals d'aturada i va accelerar de manera temerària, mantenint la fugida. Finalment, però, va accedir a l'àrea de servei de Porta Catalana, on va estacionar el vehicle.
En aquell moment, el copilot va fugir a peu. Els agents es van dirigir cap al conductor, que es va negar a obeir les ordres policials i va mostrar una actitud agressiva. Per aquest motiu, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat.
En l'escorcoll del vehicle, els agents hi van localitzar un total de deu paquets que contenien 12 quilos de cocaïna, 539 paquets d'haixix amb un pes de 56 quilos i 50 bosses envasades al buit de marihuana, amb un pes de 27 quilos. Totes aquestes substàncies, així com el vehicle, van quedar intervingudes.
El detingut va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres, que en va decretar l'ingrés a presó provisional sense fiança.
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